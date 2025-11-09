Oι δηλώσεις από τον προπονητή της ΑΕΚ, Ιμανόλ Ιδιάκεθ, μετά τη νίκη επί της Ομόνοιας Αραδίππου.

«Πολύ σημαντική η νίκη σήμερα. Ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο το παιχνίδι, δεν έχω κανένα παράπονο από τους παίκτες μου. Έχουμε τραυματίες που περιμένουμε να επιστρέψουν, κουβαλά κούραση η ομάδα, παίξαμε και την Πέμπτη, οπότε για εμάς είναι πολύ σημαντική η νίκη απόψε».

«Κερδίσαμε το Super Cup, πήραμε 7 βαθμούς μετά το Conference. Με λυπεί ιδιαίτερα το γεγονός των τραυματισμών, ειδικά αυτός του Τσακόν. Πάμε για άλλο σερί παιχνιδιών μετά τη διακοπή. Χρειαζόμαστε ξεκούραση.

Δεν ξέρω αν είναι φυσιολογικό αυτό με τους τραυματισμούς, το καταλαβαίνω όταν μια ομάδα αγωνίζεται σε διπλό ταμπλό. Είναι παίκτες που χρειαζόμαστε όμως...

Χάσαμε Τσακόν και δεν πρέπει να χάσουμε άλλους όπως σε προηγούμενα παιχνίδια που χάναμε 6-7 παίκτες. Πρέπει να μειωθεί όλο αυτό, θα είναι δύσκολο να διαχειριστούμε τα επόμενα παιχνίδια»