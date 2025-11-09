Ρεκόρ καριέρας με 5x5 πέναλτι!

Από τα πόδια του πρώτου της σκόρερ, Χρβόγε Μιλίτσεβιτς, η ΑΕΚ λύγισε την αντίσταση της Ομόνοιας Αραδίππου.

Ο Βόσνιος κεντρικός αμυντικός ευστόχησε κι αυτή τη φορά σε πέναλτι και έδωσε τη λύση στην ομάδα της Λάρνακας.

Είναι το πέμπτο πέναλτι το οποίο εκτέλεσε φέτος ο Μιλίτσεβιτς, ο οποίος έφθασε πλέον τα πέντε γκολ στην τρέχουσα σεζόν.

Μάλιστα, έχει δημιουργήσει και ήδη ρεκόρ καριέρας αφού καμία άλλη χρονιά δεν πέτυχε τόσα.

Σημειώνεται ότι ο 32χρονος έχει άλλο ένα τέρμα στην Ευρώπη, κόντρα στην Τσέλιε στον δεύτερο προκριματικό γύρο, όπου σκόραρε επίσης με πέναλτι.