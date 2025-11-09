ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βλέπει και πράττει για Μαέ ο Μπεργκ

Έμεινε στον πάγκο τελικά ο ποδοσφαιριστής.

Είναι δεδομένο ότι ο Ράιαν Μαέ δεν είναι απόλυτα έτοιμος από τη στιγμή που ο προπονητής της Ομόνοιας Χένινγκ Μπεργκ αποφάσισε να τον κρατήσει στον πάγκο στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ, στο παιχνίδι που ξεκινάει στις 19:00 στο ΓΣΠ.

Το μεγάλο ερώτημα είναι ο βαθμός ετοιμότητάς του. Ο Μπεργκ, βλέποντας την εξέλιξη της αναμέτρησης, θα αποφασίσει αναλόγως αν θα τον χρησιμοποιήσει. Η λογική λεέι ότι από τη στιγμή που είναι στον πάγκο o 28χρονος επιθετικός, αν η κατάσταση το επιτάσεει, ο Μπεργκ θα τον ρίξει στο παιχνίδι. Ίδωμεν...

