Οι ενδεκάδες στο Krasava ENY - Ακρίτας Χλώρακας

Οι ενδεκάδες στο Krasava ENY - Ακρίτας Χλώρακας

Δείτε ποιους επέλεξαν οι προπονητές της Freedom24 Krasava ENY και του Ακρίτα Χλώρακας, Τσέντομιρ Γιανέφσκι και Μάριος Νικολάου, στις ενδεκάδες τους για τον αγώνα που αρχίζει στις 19:00 στο στάδιο «Αμμόχωστος» για την 11η αγωνιστική.

Η ενδεκάδα της Freedom24 Krasava ENY: Ζάντρο, Κυριάκου, Ντε Λούκας, Χριστοδούλου, Χούλιο, Γεμπλί, Λίπσκι, Πάνκοφ, Μπαχάσα, Ντo Κούτο, Τρούγιτς.

Η ενδεκάδα του Ακρίτα Χλώρακας: Περντρέου, Καμπλάν ,Άντονι, Ζάμπελιν, Ιωάννου, Ρέινολντς, Τομπίας, Φερνάντεζ, Κάστρο, Χατζηβασίλης, Ρόμο.

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

