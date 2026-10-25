Ο Ταμάρι στο 1/7 των 70 εκατομμυρίων

Από τον καιρό που ο Μούσα Αλ Ταμάρι αγωνιζόταν στον ΑΠΟΕΛ φαινόταν ότι έχει λαμπρό μέλλον μπροστά του. Μπορεί τα 70 εκατομμύρια που τον είχε κοστολογήσει κάποτε ο Τάκης Αντωνίου να ήταν υπερβολικά, όμως πλέον από το περασμένο καλοκαίρι έφθασε στα 10 εκατομμύρια, σύμφωνα με την κοστολόγηση από το transfermarkt. Τον Ταμάρι τον θυμηθήκαμε μετά το γκολ που πέτυχε την περασμένη Πέμπτη στην ισοπαλία της νυν ομάδας του, Ρεν, στην Ιταλία κόντρα στη Γιουβέντους (2-2). Στη γαλλική ομάδα αγωνίζεται από τον Φεβρουάριο του 2025, ενώ στη Γαλλία βρίσκεται από το 2023, έχοντας παίξει και στη Μονπελιέ. Προηγουμένως ήταν στο Βέλγιο και τη Λέουβεν η οποία τον είχε αγοράσει από τον ΑΠΟΕΛ τον Οκτώβριο του 2020, όταν η χρηματιστηριακή του αξία ήταν κάτω από δύο εκατομμύρια.

Σ.Σ.