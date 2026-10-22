Οι αριθμοί που κληρώθηκαν στο ΤΖΟΚΕΡ (22/10)

Δεν βρέθηκε τυχερός στην κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ την Πέμπτη (22/10) η οποία μοίραζε €3.033.966,65.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 6, 9, 12, 14, 31 και ΤΖΟΚΕΡ ο αριθμός 9.

Έτσι λοιπόν την προσεχή Κυριακή (25/10), οι παίκτες του συγκεκριμένου παιχνιδιού της Allwyn θα διεκδικήσουν €3.300.000.

Να σημειωθεί πως δεν βρέθηκαν τυχεροί ούτε στη 2η κατηγορία, ενώ υπήρξαν 15 επιτυχίες στην τρίτη κατηγορία (4+1) που κερδίζουν από €2.500.