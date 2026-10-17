Υπέταξε την πεισματάρα Νέα Σαλαμίνα κι έπιασε κορυφή ο Απόλλωνας

Την τρίτη του νίκη στο πρωτάθλημα και δεύτερη διαδοχική πανηγύρισε ο (αήττητος) Απόλλωνας ο οποίος στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής επικράτησε με 4-2 της Νέας Σαλαμίνας στο στάδιο «Alphamega».

Οι κυανόλευκοι προηγήθηκαν από νωρίς με 2-0 χάρη σε γκολ του Εσκρίτε (8') και Τόμας (22', πέναλτι για ανατροπή Κβίντα από Χριστοδούλου), ωστόσο, η... πεισματάρα Νέα Σαλαμίνα διέψευσε όσους περίμεναν πως ακολουθούσε εύκολο βράδυ για τους γηπεδούχους. Χάρη σε δύο γκολ του Γκράντσιρ (24', 30') οι ερυθρόλευκοι έφεραν στα ίσα το ματς δίνοντας νέο ενδιαφέρον και με τον Γάλλο να φτάνει τα έξι γκολ σε ισάριθμες αγωνιστικές φτάνοντας ήδη σε ρεκόρ καριέρας.

Ο Απόλλωνας κατόρθωσε παρ΄ όλα αυτά να πάει εκ νέου προβάδισμα πριν την ανάπαυλα καθώς ο Μαλεκκίδης στις καθυστερήσεις (45+2') διαμόρφωσε το 3-2 ενώ το τέταρτο γκολ των Λεμεσιανών επιτεύχθη στο 75' με τον Όζμπολτ να ευστοχεί στο δεύτερο πέναλτι που κέρδισε ο Απόλλωνας, για χέρι του Αρτυματά.

Ξεχωριστή στιγμή η είσοδος στον αγώνα του Γκόλντσον στο 86ο λεπτό με τον Άγγλο αμυντικό να κάνει ντεμπούτο στη σεζόν επιστρέφοντας στη δράση μετά από πολύμηνη αποχή ένεκα της επέμβασης ανοιχτής καρδιάς στην οποία υποβλήθηκε.

Ο Απόλλωνας με την τρίτη του νίκη έφτασε τους 12 βαθμούς κι έπιασε στην πρώτη θέση ΑΕΚ και ΑΕΛ που έχουν αγώνα λιγότερο, ενώ η Νέα Σαλαμίνα που για άλλη μια φορά έκανε πολύ καλή εμφάνιση χωρίς να το εξαργυρώσει παρέμεινε στους τέσσερις βαθμούς και τη δέκατη θέση.

Η εξέλιξη του αγώνα

Τέλος αγώνα

97' Πλασέ του Τόμας, άστοχο.

94' Απειλεί με Ούγκμπο ο Απόλλωνας, έσωσε ο Βάρο.

90+1' Σουτ του Γιούση, έξω.

89' Κίτρινη σε Μανού και Ασουνσάο.

-Οκτώ λεπτά οι καθυστερήσεις.

86' Επιστρέφει στη δράση ο Γκόλντσον! Περνά στον αγώνα στη θέση του Κονομή.

85' Κίτρινη κάρτα στον Τόμας.

84' Μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα με τον Ασουνσάο από κοντά να μην μπορεί να σκοράρει.

84' Έμπο και Ποβέδα αντί Χριστοδούλου και Ανγκιέλσκι.

80' Κίτρινη κάρτα στον Εσκρίτε.

75΄ ΓΚΟΛ, 4-2 ο Απόλλωνας με εκτέλεση πέναλτι του Όζμπολτ.

74' Πέναλτι για τον Απόλλωνα.

72' Εξετάζεται πέναλτι τον Απόλλωνα, για χέρι του Αρτυματά.

66' Προσπάθεια του Γιούση να απειλήσει με το κεφάλι, δεν πρόλαβε την μπάλα στην μπαλιά που βγήκε.

59' Μεγάλη ευκαιρία για τη Νέα Σαλαμίνα μετά από γύρισμα του Αλνταΐρ, ο Γκράντσιρ μπροστά από την εστία έστειλε την μπάλα έξω.

58' Ασόρο αντί Βάισμπεκ.

56' Αγγίζει το γκολ ο Απόλλωνας με σουτ του Εσκρίτσε, σώζει ο Βάρο.

-Ακυρώνεται το γκολ από το VAR λόγω οφσάιντ.

-Εξετάζεται κατά πόσο υπήρξε οφσάιντ.

52' ΓΚΟΛ, 3-3 ισοφαρίζει ξανά η Νέα Σαλαμίνα με τον Γιούση! Με κεφαλιά ψαράκι.

52' Κίτρινη κάρτα στον Γκασπάρ.

Δεύτερο ημίχρονο

45+2' ΓΚΟΛ, 3-2 ο Απόλλωνας με τον Μαλεκκίδη! Με κεφαλιά μετά από μπαλιά του Γκασπάρ και ανεπιτυχή προσπάθεια αμυνόμενου να απομακρύνει.

45+2' Ευκαιρία για τον Απόλλωνα με Όζμπολτ, ο Βάρο έδιωξε με το πόδι στο κοντινό πλασέ του.

-Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις.

42' Κίτρινη κάρτα στον Γιούση.

39' Μακρινό εξαιρετικό σουτ του Γιούση μόλις έξω!

38' Κίτρινη κάρτα στον Μαλεκκίδη.

37' Κίτρινη κάρτα στον Γκράντσιρ.

30' ΓΚΟΛ, 2-2 ισοφαρίζει η Νέα Σαλαμίνα ξανά με τον Γκράντσιρ!

27' Δοκάρι για τη Νέα Σαλαμίνα με τον Μπαλντέ μετά από μπαλιά του Γκράντσιρ.

24' ΓΚΟΛ, 2-1 μειώνει η Νέα Σαλαμίνα με φοβερό φαλτσαριστό πλασέ του Γκράντσιρ.

23' Ο Κιντιγιά δίνει τη θέση του στον Γιούση.

22' ΓΚΟΛ, 2-0 ο Απόλλωνας με εκτέλεση πέναλτι του Τόμας.

20' Πέναλτι για τον Απόλλωνα, για ανατροπή του Κβίντα από τον Χριστοδούλου.

8' ΓΚΟΛ, 1-0 ο Απόλλωνας με τον Εσκρίτσε! Μετά από ασίστ του Τόμας και δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή.

5' Επικίνδυνη μπαλιά του Μαλεκκίδη, δεν πρόλαβε ο Τόμας.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση.

ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Γκασπάρ, Κβίντα, Κονομής (86' Γκόλντσον), Μαλεκκίδης (86' Μπαλογιάννης), Λιούμπιτς (74' Μπράουν), Ασουνσάο, Βάισμπεκ (58' Ασόρο), Τόμας, Εσκρίτσε, Όζμπολτ (86' Ούγκμπο).

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Βάρο, Φιλιώτης (72' Μανού), Γκονζάλεθ, Αρτυματάς, Ανέν, Χριστοδούλου, Κιντιγιά (23' Γιούσης), Γερολέμου, Γκράντσιρ, Μπαλντέ, Ανγκιέλσκι (74' Ποβέδα).

ΣΚΟΡΕΡ: 8' Εσκρίτσε, 22' (πεν.) Τόμας, 45+2' Μαλεκκίδης, 75' (πεν.) Όζμπολτ / 24', 30' Γκράντσιρ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 38' Μαλεκκίδης, 52' Γκασπάρ, 80' Εσκρίτσε, 85' Τόμας, 89' Ασουνσάο / 13' Αρτυματάς, 20' Χριστοδούλου, 37' Γκράντσιρ, 42' Γιούσης, 89' Μανού

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κωνσταντινίδης Αντώνης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

Β' Βοηθός Διαιτητής: Δημήτρη Δημήτρης

4ος Διαιτητής: Κουσιάππας Σίμος

VAR: Αθανασίου Κυριάκος

AVAR: Εγγλέζου Νίκος

Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης