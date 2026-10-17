Στόχος της Μίλαν ο Τρεσόλντι μετά το χατ-τρικ κόντρα στην Ίντερ

Η Μίλαν έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Νικολό Τρεσόλντι, με τους «ροσονέρι» να παρακολουθούν στενά τις εξελίζει γύρω από το όνομα του 22χρονου επιθετικού της Μπριζ. Με τις τελευταίες εμφανίσεις του, με αποκορύφωμα το χατ-τρικ απέναντι στην Ίντερ , να έχουν ανεβάσει ακόμη περισσότερο τις μετοχές του.

Ωστόσο, αξίζει να αναφέρουμε πως το ενδιαφέρον της Μίλαν δεν είναι καινούργιο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Gazzetta dello Sport» η Μίλαν θέλει να κάνει την κίνηση της ενόψει τόσο της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου όσο και του επόμενου καλοκαιριού.

Μια περίπτωση βέβαια που μόνο εύκολη δεν είναι. Καθώς η Μπριζ είχε απορρίψει πρόταση 35 εκατομμυρίων ευρώ από τη Ρόμα τον περασμένο Αύγουστο, ενώ πλέον η τιμή του Τρεσόλντι εκτιμάται ότι έχει ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, ενδιαφέρον για την περίπτωσή του άλλοτε συμπαίκτη του Τζόλη υπάρχει και από άλλους μεγάλους συλλόγους, μεταξύ των οποίων και η Ίντερ.

Ένα στοιχείο που ενδέχεται να παίξει ρόλο είναι η αγάπη του νεαρού επιθετικού για τη Μίλαν. Όπως αποκάλυψε ο πατέρας του ο γιος του υποστηρίζει από μικρός τους «ροσονέρι» και έχει όνειρο να φορέσει τη φανέλα τους.

gazzetta.gr