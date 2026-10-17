Εκτός έδρας ευρωπαϊκή ήττα για τη Sabbianco Ανόρθωση από την ΑΕΚ Αθηνών

Παρά την αξιόλογη προσπάθεια που κατέβαλε, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, η Sabbianco Ανόρθωση δεν κατάφερε να πετύχει θετικό αποτέλεσμα στην Αθήνα, γνωρίζοντας την ήττα με 37-21 από την ΑΕΚ Αθηνών, στον πρώτο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων για τον δεύτερο γύρο του EHF European Cup.

Η ομάδα της Αμμοχώστου παρουσιάστηκε ανταγωνιστική στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης, παραμένοντας κοντά στο σκορ. Στο πρώτο 15λεπτο, η Ανόρθωση προηγείτο με 9-8, ενώ οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με την ΑΕΚ να έχει προβάδισμα μόλις ενός τέρματος, 16-15, σκορ που διαμορφώθηκε με γκολ στα τελευταία δευτερόλεπτα του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να επιβάλουν τον ρυθμό τους και να αυξήσουν τη διαφορά, φτάνοντας τελικά στη νίκη με 37-21.

Πλέον, η προσοχή της Sabbianco Ανόρθωση στρέφεται στη ρεβάνς, η οποία θα διεξαχθεί στην Κύπρο, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, στις 20:15 στο «Κίτιον».

Sabbianco Ανόρθωση (Μάριος Ευσταθιάδης): Ρούσσος, Γουργούμης 1, Κρητικός, Μελισσας 1, Ντράγκας, Lekovic 1, Καρκάλατος 1, Αργυρού 2, Χριστοδούλου, Bingo 4, Φτερακίδης, Buntic 2, Καϊμακάμης 4, Dolezel, Βarros 3, Παρασκευά 2.