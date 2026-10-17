Οι ενδεκάδες στο Krasava ENY - Καρμιώτισσα
ΓΗΠΕΔΟ
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Οι επιλογές των δύο προπονητών
Δείτε ποιους επέλεξαν στο αρχικό τους σχήμα οι προπονητές της Krasava ENY και της Καρμιώτισσας, Φερνάντες Ρομό και Αλέξης Γαρπόζης, ενόψει του αγώνα που αρχίζει στις 18:00 στο στάδιο «Aμμόχωστος».
Η ενδεκάδα της Krasava ENY: Χριστοδούλου, Τσεπάκ, Κατελάρης, Ντε Λούκας, Κιάκος, Πάρντο, Μπόατενγκ, Παπαφώτης, Μπαχάσα, Ταμπέκου, Μπρόμπεϊ
Η ενδεκάδα της Καρμιώτισσας: Γιαννακόπουλος, Ρούμπεν Γκαρσία, Ντεμπελέ, Μαρτίνοφ, Ζούλιο Σέζαρ, Ρέινολντς, Ταχτσίδης, Γεμπλί, Γουίλερ, Ψύχας, Πάτρικ Ντος Σάντος.