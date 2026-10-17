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Βασικός ο Τζολάκης για την Χαλ, εκτός αποστολής ο Μουζακίτης - Στον πάγκο για την Λίβερπουλ ο Τσιμίκας

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Κωνσταντής Τζολάκης συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις με την Χαλ, ενώ ο Κώστας Τσιμίκας παράμεινε στον πάγκο παρά την εμφάνισή του με ΛΑΣΚ.

Μόλις λίγες εβδομάδες χρειάστηκε ο Κωνσταντής Τζολάκης στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, την Premier League και να στρέψει πάνω του τα βλέμματα κορυφαίων συλλόγων. Ο 23χρονος τερματοφύλακας πραγματοποιεί εξαιρετικό ξεκίνημα με τη Χαλ στην Premier League και οι εμφανίσεις του φαίνεται πως έχουν ήδη... ενεργοποιήσει τα ραντάρ ορισμένων από τους μεγαλύτερους συλλόγους της χώρας.

Προς το παρόν ο Έλληνας τερματοφύλακας είναι απόλυτα προσηλωμένος στην Χαλ, για την οποία ξεκινάει σε ακόμα ματς στην αρχική ενδεκάδα, μιας και ο Σεργκέι Γιακίροβιτς επέλεξε να τον ξεκινήσει και στο παιχνίδι με την Φούλαμ στο Λονδίνο (17/10, 17:00).

Αντίθετα εκτός αποστολής έμεινε ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος ακόμα ψάχνει τα πατήματά του στην Premier League, έχοντας αγωνιστεί μόλις 30 λεπτά στην ήττα-αποκλεισμό των «πορτοκαλί» από την Σάντερλαντ στο Carabao Cup.

Ο Κώστας Τσιμίκας φόρεσε το περιβραχιόνιο στην εκτός έδρας νίκη της Λίβερπουλ επί της ΛΑΣΚ με 6-3 για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Μάλιστα, ο διεθνής οπισθοφύλακας, που θυμίζουμε αγωνίστηκε και στα τέσσερα 90λεπτα της Εθνικής μας ομάδας στο Nations League, μοίρασε και δύο ασίστ, μπαίνοντας γερά στην κουβέντα για να ξεκινήσει απέναντι στην Μπρέντφορντ (17/10, 17:00).

Κάτι τέτοιο όμως δεν συνέβη, με τον Αντονί Ιραόλα να επιλέγει τον Μίλος Κέρκεζ στο βασικό σχήμα απέναντι στις «μέλισσες», αφήνοντας τον 30χρονο διεθνή μπακ στον πάγκο. Ο Τσιμίκας έχει ξεκινήσει μόλις σε ένα παιχνίδι στην Premier League φέτος, αυτό απέναντι στην Φούλαμ, όπου και αγωνίστηκε για ένα ημίχρονο.

athletiko.gr

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ΔΙΕΘΝΗPremier League

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