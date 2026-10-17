Με καρέ αλλαγών η ενδεκάδα του Απόλλωνα κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα

Με στόχο τη δεύτερη διαδοχική νίκη και τρίτη συνολικά στο πρωτάθλημα ο Απόλλωνας υποδέχεται στις 19:00 τη Νέα Σαλαμίνα στο στάδιο «Alphamega».

Με τέσσερις αλλαγές παρατάσσει την ομάδα του ο Ερνάν Λοσάδα σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι με αντίπαλο την Krasava ENY. Συγκεκριμένα οι Γκασπάρ, Λιούμπιτς, Εσκρίτσε και Όζμπολτ πήραν τις θέσεις των Αϊβού, Μπράουν, Ροντρίγκες και Ασορό.

Η ενδεκάδα του Απόλλωνα: Κουν, Γκασπάρ, Κβίντα, Κονομής, Μαλεκκίδης, Λιούμπιτς, Ασουνσάο, Βάισμπεκ, Τόμας, Εσκρίτσε, Όζμπολτ.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Στυλιανού, Αϊβού, Μπράουν, Γκόλντσον, Ζήνωνος, Σιήκκης, Ασόρο, Μπαλογιάνης, Ούτμαν, Ούγκμπο.