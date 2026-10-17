«Πάγωσε» το Νησί με τον σοβαρό τραυματισμό του Μαρτίνες μετά από σύγκρουση - Αποχώρησε με φορείο

Σοκαριστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο «Χιλ Ντίκινσον» κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Έβερτον με την Τσέλσι για την 7η αγωνιστική της Premier League.

Οι φίλοι των δύο ομάδων, αλλά και ολόκληρου του βρετανικού ποδοσφαίρου, «πάγωσαν» στο 66ο λεπτό, όταν ο Εμιλιάνο Μαρτίνες τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι ύστερα από σφοδρή σύγκρουση με τον Τζάραντ Μπράνθγουεϊτ, στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα από την περιοχή του έπειτα από εκτέλεση φάουλ.

Ο Αργεντινός τερματοφύλακας των «μπλε» παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο για περίπου δέκα λεπτά, με τα ιατρικά επιτελεία των δύο ομάδων να σπεύδουν άμεσα στο σημείο, προκειμένου να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες.

Λίγο αργότερα, ο έμπειρος γκολκίπερ τοποθετήθηκε με ιδιαίτερη προσοχή σε φορείο και με ειδικό νάρθηκα στον αυχένα, πριν αποχωρήσει από το γήπεδο και μεταφερθεί σε τοπικό νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

sport-fm.gr