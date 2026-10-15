ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Europa League: Μοίρασαν τεσσάρες Μίλαν και Λεβερκούζεν

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Η Μίλαν έκανε σεφτέ στις νίκες, αφού διέλυσε με 4-0 τη Ζάλτσμπουργκ στην Αυστρία, ενώ η Λεβερκούζεν διέλυσε με το ίδιο σκορ τη Λεχ Πόζναν στην Πολωνία.

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον 19χρονο Αλφατζό Σισέ, ο οποίος πέτυχε ιστορικό χατ τρικ, η Μίλαν ξέσπασε απέναντι στη Ζάλτσμπουργκ, επικρατώντας με το εμφατικό 4-0 στην Αυστρία, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Οι Ροσονέρι έβγαλαν αντίδραση μετά την ήττα της πρεμιέρας από την Μπενφίκα, πανηγυρίζοντας την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση.

Η Μίλαν μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση, επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της και στο 15ο λεπτό άνοιξε το σκορ, με τον Σισέ να εκμεταλλεύεται τη σέντρα του Χάτσινσον και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με κοντινή κεφαλιά. Οι Ιταλοί συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο και στο 32' ο 19χρονος επιθετικός χτύπησε ξανά, διπλασιάζοντας τόσο τα προσωπικά του τέρματα όσο και το προβάδισμα της ομάδας του. Η Ζάλτσμπουργκ προσπάθησε να αντιδράσει και έφτασε κοντά στη μείωση του σκορ με τον Ταμπάκοβιτς, όμως ο Ντε Βίντερ επενέβη σωτήρια, διατηρώντας ανέπαφη την εστία της Μίλαν.

Στο 49ο λεπτό, ο Σισέ ολοκλήρωσε την προσωπική του παράσταση. Ο Λόφτους-Τσικ ξεκίνησε την αντεπίθεση, ο Ραμπιό μοίρασε ιδανικά την μπάλα και ο νεαρός επιθετικός διαμόρφωσε το 3-0, πετυχαίνοντας το πρώτο χατ τρικ της καριέρας του. Μάλιστα, σε ηλικία μόλις 19 ετών και 358 ημερών, ο Σισέ έγινε ο νεότερος Ιταλός ποδοσφαιριστής που σημειώνει χατ τρικ σε ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Παράλληλα, έγινε ο πρώτος παίκτης της Μίλαν που πετυχαίνει τρία γκολ σε έναν ευρωπαϊκό αγώνα μετά τον Πίπο Ιντσάγκι. Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Γκονσάλο Ράμος στο 72ο λεπτό, διαμορφώνοντας το τελικό 4-0 και δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στην επικράτηση των «ροσονέρι». Μοναδική παραφωνία για τη Μίλαν αποτέλεσε η αποβολή του Τερατσιάνο στο φινάλε.

Λεζ Πόζναν - Λεβερκούζεν 0-4

Η Λεβερκούζεν έστησε το δικό της πάρτι στην Πολωνία, αφού διέλυσε με 4-0 τη Λεχ Πόζναν. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά, κέρδισαν πέναλτι και στο 15' ο Σικ από την άσπρη βούλα πέτυχε το 1-0. Οι Ασπιρίνες πίεσαν και στο 32' ο Τίλμαν πέτυχε το 2-0. Δεύτερο πέναλτι για τους Γερμανούς και ο Σικ στο 41' πέτυχε το δεύτερο γκολ. Στο 89ο λεπτό ο Μάζα διαμόρφωσε το 4-0 για τη Λεβερκούζεν.

Άλκμααρ - Χαποέλ Μπερ Σεβά 2-1

Έσπασε το ρόδι στο Europa League η Άλκμααρ, η οποία επικράτησε 2-1 επί της Χαποέλ Μπερ Σεβά στην Ολλανδία. Έπειτα από ένα «στείρο» πρώτο μέρος, οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Κουπμάινερς στο 49΄. Έξι λεπτά μετά ο Φόρσον ισοφάρισε σε 1-1 για τους Ισραηλινούς, όμως ο τελευταίος λόγος άνηκε στην Άλκμααρ. Στο 77΄συγκεκριμένα ο Μπέερντνικ έγραψε το τελικό για το 2-1 για να δώσει το πρώτο τρίποντο στην ομάδα του.

Τορέενσε - Σάντερλαντ 1-2

Σπουδαία ανατροπή για τη Σάντερλαντ, η οποία γύρισε το σκορ με 2-1 επί της Τορέενσε στις καθυστερήσεις. Οι Πορτογάλοι άνοιξαν το σκορ με τρομερό σουτ του Βόλνεϊ στο 37΄, όμως οι Μαυρόγατες γύρισαν το ματς στο β΄μέρος. Στο 67΄ο Αχόκα ισοφάρισε σε 1-1, προτού ο Σαντίκι υπογράψει την ανατροπή στο 90΄+3΄με τρομερό σουτ στην κλειστή γωνία.

Σπάρτα Πράγας – Λίλεστρομ 1-1

Την ευκαιρία να μπει στον θεσμό με 2/2 έχασε η Σπάρτα Πράγας, που έμεινε στο 1-1 εντός έδρας με τη Λίλεστρομ. Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο που ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ, οι Τσέχοι ήταν αυτοί που προηγήθηκαν με γκολ του Αλκοσέρ στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης. Εντούτοις, οι Νορβηγοί κατάφερα να... κλέψουν τον βαθμό της ισοπαλίας στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με γκολ του Όλσεν, παίρνοντας έτσι τον πρώτο τους βαθμό.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗΕυρωπαικες Διοργανωσεις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έτοιμα άλλα τρία πορίσματα για ύποπτους ποδοσφαιρικούς αγώνες - Δεκάδες οι έρευνες, καμία καταδίκη μέχρι σήμερα για στημένους αγώνες

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Λύγισε στο 89' ο ΟΦΗ από τη Ρεν

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Μεγάλη «ερυθρόλευκη» βραδιά στη Μασαλία

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Αταλάντα - Πάφος FC: Ήταν αδύνατο, φάνηκε από το 1'

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Αδελφή Ρονάλντο: «Είναι πιο πιθανό να μην επιστρέψει στην εθνική Πορτογαλίας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πάνω απ' όλους η Σίτι: Ο Πεπ επέστρεψε δίχως τυμπανοκρουσίες στο Etihad

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Conference League: Τεσσάρα η Τράμπζονσπορ του Σαλάχ, κάζο για Ερυθρό και Άγιαξ

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Europa League: Μοίρασαν τεσσάρες Μίλαν και Λεβερκούζεν

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Και τώρα το... δεύτερο στοίχημα!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Οι φίλοι της Πάφος FC στο Μπέργκαμο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Τα βρήκε με Κέιν για νέο συμβόλαιο η Μπάγερν

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Το πράσινο πάρτι στο «Stadion Celje» μετά τη λήξη!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Μπεργκ: «Το να βάλεις τρία γκολ εκτός και να κυριαρχήσεις τόσο...!»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

13άρα ο ΑΠΟΕΛ, πεντάρα η ΑΕΚ και... νερά στο Αραράτ - ΑΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

«Υποκινούμενη από Αλαφούζο και Παναθηναϊκό» - Πώς σχολίασαν στον Ολυμπιακό τη δίωξη της ΔΕΑΒ

Super League

|

Category image

Διαβαστε ακομη