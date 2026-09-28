ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο κομβικός Τζολάκης και η εκτόξευση της αξίας του

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Η Ελλάδα έχει βρει έναν ακόμα σπουδαίο τερματοφύλακα. Η αξία του Κωνσταντή Τζολάκη μέσα σε δύο χρόνια αυξήθηκε εντυπωσιακά. Αποστολή στο Άουγκσμπουργκ Γιώργος Σακελλαρίου.

Ένας παίκτης δεν αρκεί φυσικά να νικήσει όχι τη Γερμανία, αλλά οποιαδήποτε ομάδα. Η Εθνική Ελλάδας, όμως, στο πρόσωπο του Κωνσταντή Τζολάκη έχει βρει έναν ποδοσφαιριστή που είναι απόλυτα κομβικός.

Ο 23χρονος (8/11/02) γκολκίπερ της Χαλ κι εναντίον των παικτών του Γιούργκεν Κλοπ ήταν εντυπωσιακός. Αναφέρθηκε πριν την αναμέτρηση ότι αυτό θα είναι το σπουδαιότερο παιχνίδι στην καριέρα του Τζολάκη με τη γαλανόλευκη, μέχρι το επόμενο κι ο ίδιος φρόντισε να το επιβεβαιώσει.

Ο ταλαντούχος γκολκίπερ είχε τρεις σπουδαίες επεμβάσεις, κράτησε τη Γερμανία στο μηδέν, μέχρι να χτυπήσει ο Κουρμπέλης. Ο Τζολάκης τον Μάρτιο του 2024 έπαιρνε τη θέση του στον Ολυμπιακό κι έπειτα από εκείνο το ματς θρίλερ στην Κωνσταντινούπολη με τη Φενέρμπαχτσε, όπου έδωσε ρεσιτάλ στη διαδικασία των πέναλτι, η αξία του άρχισε να εκτοξεύεται.

Από το 1,2 εκατ. ευρώ μέσα σε 2,5 χρόνια η αξία του εκτιμάται στα 18 εκατ. ευρώ. Όλα αυτά σύμφωνα με το transfermarkt πριν τη μεταγραφή στη Χαλ και την Premier League και πριν τις σπουδαίες εμφανίσεις με Σερβία, Γερμανία.

Ο Τζολάκης κόντρα στους Γερμανούς είχε τα εξής στατιστικά:

Συνολικές αποκρούσεις: 5

Γκολ που απέτρεψε: 1,37

Αποκρούσεις σε τελικές εντός περιοχής; 2

Επιτυχημένες έξοδοι: 1

Επεμβάσεις σε ψηλές μπαλιές: 1

Στο πρώτο ημίχρονο σταμάτησε εκπληκτικά το αριστερό σουτ του Αντεγέμι. Στο δεύτερο μπλόκαρε χαμηλά στην αριστερή γωνία το σουτ του Κόντε και στη συνέχεια έδιωξε σε κόρνερ το φάουλ του Κίμιχ. Το σουτ του Γκνάμπρι πριν το φινάλε ήταν «παιχνιδάκι» για τον Τζολάκη.

Η Ελλάδα στο πρόσωπό του βρήκε έναν ακόμα ικανό τερματοφύλακα για πολλά χρόνια. Ο Τζολάκης, ο οποίος έχει υπογράψει στη Χαλ μέχρι το 2031, δύσκολα θα μείνει εκεί.

Με την ωριμότητα στο παιχνίδι του, την ποιότητα στις επεμβάσεις και φυσικά την ικανότητά του με τη μπάλα στα πόδια, που είναι σημαντική για έναν τερματοφύλακα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, τον περιμένει μία τεράστια καριέρα. Ακόμα δεν έχει πλησιάσει καν το ταβάνι του. Κι όταν αναφερόμαστε σε τεράστια καριέρα, προφανώς αφορά μεταγραφή σε σύλλογο-μεγαθήριο.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗEθνικες Ομαδες

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η ποινή που συζητήθηκε για τη Σίτι: Αφαίρεση 20-25 βαθμών κάθε σεζόν για 3-5 χρόνια!

Premier League

|

Category image

Αντετοκούνμπο: «Είμαι στα καλύτερά μου και μπορώ να κυριαρχήσω»

NBA

|

Category image

Μπαρτσελόνα: «Πολύ μεγάλη πιθανότητα ο τελικός του Μουντιάλ 2030 να γίνει στο Καμπ Νου»

La Liga

|

Category image

Διαθέσιμος για το Ελλάδα-Ολλανδία ο Κωστούλας

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Σε δίλημμα η Premier League: Φόβοι πως ο υποβιβασμός της Σίτι θα αποδυναμώσει το πρωτάθλημα

Premier League

|

Category image

Ο Κλοπ πειραματίζεται κι oι Γερμανοί γκρινιάζουν!

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Τέλος από την Krasava ΕΝΥ Ύψωνα ο Στοΐκοβιτς

Krasava ENY Ύψωνα

|

Category image

Μάντζιος: «Να διεκδικήσουμε στα επόμενα τους βαθμούς που χάσαμε»

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

«Θα προτείνει και η Premier τιμωρίες για τη Σίτι, πιέζουν οι ομάδες για υποβιβασμό»!

Premier League

|

Category image

Όμιλος Κύπρου: Διπλό στο 89΄ για Μαυροβούνιο - Η βαθμολογία και η συνέχεια

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Δυνατό μήνυμα ενότητας και κοινωνικής ευαισθητοποίησης από την Ανόρθωση Καλαθόσφαιρα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Πυροβολούσε... άσφαιρα η Κύπρος στη Λετονία!

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Αφιέρωμα του Europa League στις... ποδιές του Καρέτσα!

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του σωματείου ΑΠΟΕΛ - Αφορούν τέσσερις ομάδες

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Έκαναν ήδη «φτερά» τα εισιτήρια της Εθνικής Ελλάδας για τους αγώνες με Ολλανδία και Γερμανία

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Διαβαστε ακομη