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Ο Γκάμπριελ ανοίγει την πόρτα της Μπαρτσελόνα

ΓΗΠΕΔΟ

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Aνοικτό το ενδεχόμενο αποχώρησής του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Τζέι Τζέι Γκάμπριελ βρίσκεται στη Βαρκελώνη και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ γνωρίζει πλέον πως η αποχώρησή του είναι ένα υπαρκτό ενδεχόμενο. Ο 15χρονος επιθετικός έχει ζητήσει επίσημα από τη Γιουνάιτεντ να ακυρώσει την εγγραφή του στον σύλλογο, με στόχο να αποχωρήσει ως ελεύθερος. Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» απέρριψαν το αίτημά του, όμως η υπόθεση κάθε άλλο παρά έχει κλείσει.

Ο Γκάμπριελ θεωρείται ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νεαρά ταλέντα του αγγλικού ποδοσφαίρου και, χάρη στο ιρλανδικό διαβατήριό του, μπορεί να μετακινηθεί σε ευρωπαϊκό σύλλογο μόλις συμπληρώσει τα 16 του χρόνια τον επόμενο μήνα.

Και όλα δείχνουν πως η Μπαρτσελόνα έχει μπει δυνατά στο παιχνίδι. Δημοσιεύματα από την Αγγλία και την Ισπανία ανέφεραν την Παρασκευή ότι ο Γκάμπριελ βρίσκεται στη Βαρκελώνη και έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με τους ανθρώπους της Μπαρτσελόνα.

Ο Τάιρον Μάρσαλ, ρεπόρτερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη Manchester Evening News, έγραψε στο X ότι ο νεαρός βρίσκεται στην ισπανική πόλη για να συζητήσει μια πιθανή μεταγραφή στους Καταλανούς. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Γιουνάιτεντ δεν προτίθεται να δεχθεί το αίτημα αποδέσμευσής του.

Λίγο αργότερα, ο Μάρσαλ επανήλθε, τονίζοντας ότι ο Γκάμπριελ βρίσκεται πλέον πιο κοντά στην έξοδο από το Ολντ Τράφορντ, ενώ οι επαφές του με την Μπαρτσελόνα συνεχίζονται.

Ο δημοσιογράφος της Daily Mail, Κρις Γουίλερ, επιβεβαίωσε επίσης την παρουσία του παίκτη στη Βαρκελώνη, ενώ ο Μπεν Τζέικομπς του talkSPORT ανέφερε ότι η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης θεωρούνται οι δύο πιο πιθανοί προορισμοί σε περίπτωση που ο παίκτης αποφασίσει να συνεχίσει την καριέρα του εκτός Αγγλίας.

Σύμφωνα με νεότερη αναφορά, ο Γκάμπριελ έχει στα χέρια του πρόταση από την Μπαρτσελόνα και είναι θετικός στο ενδεχόμενο να την αποδεχθεί. Μάλιστα, η ίδια πηγή υποστηρίζει ότι ο νεαρός θέλει να ακολουθήσει τα βήματα του Λιονέλ Μέσι και να γράψει τη δική του ιστορία με τη φανέλα των Καταλανών.

Εφόσον ο Γκάμπιελ μετακομίσει τελικά σε ευρωπαϊκό σύλλογο, η Γιουνάιτεντ αναμένεται να λάβει περίπου 300.000 λίρες ως αποζημίωση εκπαίδευσης, ποσό που θα μπορούσε να είναι σημαντικά υψηλότερο αν ο παίκτης επέλεγε έναν άλλο σύλλογο της Premier League. 

Η Μάντσεστερ Σίτι και η Τσέλσι φέρονται επίσης να παρακολουθούν τις εξελίξεις, όμως αυτή τη στιγμή η προοπτική μιας μετακίνησης εκτός Αγγλίας φαίνεται να βρίσκεται στο επίκεντρο. Για τη Γιουνάιτεντ, το ζητούμενο πλέον είναι αν θα καταφέρει να κρατήσει ένα από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα της ακαδημίας της.

 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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Premier League

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