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Το επόμενο βήμα μετά την παραίτηση Γρηγόρη από την Επιτροπή διαιτησίας

ΓΗΠΕΔΟ

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Η αναφορά στην εκπομπή ABALLOI για το θέμα

Ερωτηματικό παραμένει η αντίδραση που θα υπάρξει από την ΚΟΠ μετά την πρόσφατη παραίτηση του εκπρόσωπου της Ομόνοιας, Δημήτρη Γρηγόρη (διαβάστε ΕΔΩ), από την Επιτροπή της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΟΠ για θέματα διαιτησίας.

Θυμίζουμε ότι στην ανακοίνωσή του έριξε πολλά πυρά όσων αφορά τον πρόεδρο της επιτροπής, Φοίβο Βάκη και γενικότερα για το πως προχωρούσαν κάποια θέματα που αφορούν την επιτροπή.

Όπως μεταφέρθηκε από τον παρουσιαστή της εκπομπής ABALLOI που έκανε σήμερα (19/09) πρεμιέρα στον ΠΟΛΙΤΗ 107.6, Ανδρέα Σταυρινίδη.

Σύμφωνα με όσα μετάφερε ο συνάδελφος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τον συμπαρουσιαστή του, Ανδρέα Ψάλτη, τη Δευτέρα (21/09) θα υπάρξει συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής και από εκεί θα φανεί το επόμενο βήμα σχετικά με το θέμα που προκύπτει με τον Δημήτρη Γρηγόρη (διαβάστε ΕΔΩ)

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