Αφότου εξέτισε την ποινή των δύο αγωνιστικών, ο Μπράντον Τόμας επέστρεψε στην αγωνιστική δράση των εγχώριων διοργανώσεων, αγωνιζόμενος κόντρα στην Ομόνοια. Ο Ισπανός επιθετικός μίλα στο match programme του Απόλλωνα για το ξεκίνημα της σεζόν, την ευρωπαϊκή πορεία, τον αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ και τη σχέση του με τον κόσμο της ομάδας.

Επέστρεψες στη δράση στο προηγούμενο παιχνίδι πρωταθλήματος, μετά την απουσία σου από τις δύο πρώτες αγωνιστικές λόγω της τιμωρίας από την περσινή σεζόν. Πώς σου φάνηκε η επιστροφή;

Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα στην ομάδα. Μετά την απουσία μου στα δύο πρώτα παιχνίδια, ήθελα πολύ να αγωνιστώ και να βοηθήσω την ομάδα.

Έχεις ήδη καταγράψει τέσσερις συμμετοχές και δύο γκολ στην Ευρώπη φέτος. Πόσο σημαντικό είναι για έναν επιθετικό να ξεκινά την σεζόν με τέτοια παρουσία και τι στόχους έχεις για τη συνέχεια;

Είναι πολύ σημαντικό, όπως λέω πάντα, γιατί θέλω να βοηθώ την ομάδα με κάθε δυνατό τρόπο. Με την προσπάθεια και τα τρεξίματά μου, αλλά φυσικά και με γκολ και ασίστ. Είμαι πολύ χαρούμενος και ελπίζω να ακολουθήσουν ακόμη περισσότερα.

Ο Απόλλων είχε ένα απαιτητικό ξεκίνημα στη σεζόν, με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και τρεις αγωνιστικές πρωταθλήματος. Πώς αξιολογείς την πορεία της ομάδας μέχρι σήμερα;

Πιστεύω ότι τα πήγαμε καλά στην προκριματική φάση του Europa, αν και ήμασταν άτυχοι με την ήττα από την Μπραν. Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο να πετύχεις όσα πετύχαμε και γι’ αυτό φέτος θέλουμε ακόμη περισσότερα. Με δουλειά και προσπάθεια μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας.

Ποια είναι τα στοιχεία που θεωρείς ότι έχουν λειτουργήσει θετικά στην ομάδα και σε ποιους τομείς χρειάζεται να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση;

Πρέπει να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο όπως πέρσι, γιατί κάναμε πολλά πράγματα πολύ καλά. Πρέπει να διατηρήσουμε αυτή την πορεία και να διαχειριστούμε καλύτερα το θέμα των τραυματισμών, που επηρεάζει την ομάδα τους τελευταίους μήνες.

Ακολουθεί ο αγώνας με τον ΑΠΟΕΛ, μια αναμέτρηση που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Τι είδους παιχνίδι περιμένεις και ποια θα πρέπει να είναι η αγωνιστική προσέγγιση του Απόλλωνα;

Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, γιατί ο ΑΠΟΕΛ είναι μια καλή ομάδα με αρκετά νέα πρόσωπα. Παρότι δεν έχει κερδίσει ακόμη εκτός έδρας, παραμένουμε σεβόμενοι ένα απαιτητικό παιχνίδι. Πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι στο δικό μας παιχνίδι, να κυκλοφορήσουμε γρήγορα την μπάλα, να τους μετακινήσουμε και να προσπαθήσουμε να παίξουμε το καλύτερο ποδόσφαιρο που μπορούμε για να κερδίσουμε.

Πόσο σημαντικό είναι για την ομάδα να έχει τον έλεγχο του ρυθμού και να παραμένει συγκεντρωμένη σε όλη τη διάρκεια ενός τέτοιου αγώνα;

Είναι πολύ σημαντικό, γιατί σε τέτοιου είδους παιχνίδια κερδίζει αυτός που είναι περισσότερο συγκεντρωμένος και προσηλωμένος. Κατά την άποψή μου, είναι ένα από τα στοιχεία που θα κρίνουν τον αγώνα.

Ποιο είναι το μήνυμα σου προς τον κόσμο του Απόλλωνα ενόψει του αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ;

Θέλω να τους ευχαριστήσω για τη στήριξη που μας δίνουν σε όλους τους αγώνες και για την πίστη τους στην ομάδα. Εμείς θα παλέψουμε μέσα στο γήπεδο για όλους τους οπαδούς μας, ώστε να είναι περήφανοι για εμάς.

EΔΩ μπορείτε να διαβάσετε όλο το περιοδικό.