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Λοσάδα ενόψει ΑΠΟΕΛ: «Δύσκολο να προβλέψουμε τι θα αντιμετωπίσουμε» - Τι είπε για Γκόλτσον

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι αναφορές από τον προπονητή του Απόλλωνα ενόψει του παιχνιδιού με τον ΑΠΟΕΛ

Στο Match Program του αγώνα με αντίπαλο τον ΑΠΟΕΛ, μίλησε ο προπονητής του Απόλλωνα, Ερνάν Λοσάδα.

Όλα όσα είπε:

Μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές κρατάω τα τρία καλά αποτελέσματα απέναντι σε δύσκολες ομάδες. Παραμένουμε αήττητοι και θα δώσουμε το τέταρτο ντέρμπι στη σειρά. Δεν έχω χρησιμοποιήσει την ίδια ενδεκάδα ούτε μία φορά, όμως ανεξάρτητα από το ποιος αγωνίζεται, βλέπεις μια ομάδα που λειτουργεί και δουλεύει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.

Οι τραυματισμοί είναι μέρος του ποδοσφαίρου και δίνουν την ευκαιρία σε άλλους ποδοσφαιριστές να αγωνιστούν και να βοηθήσουν την ομάδα. Αυτό δημιουργεί περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Χρειάζεται να βελτιωθούμε σε όλους τους τομείς, όμως είναι δύσκολο όταν αναγκαζόμαστε να αλλάζουμε συνεχώς παίκτες. Τουλάχιστον, όμως, η ομάδα δεν παρουσιάζει σημάδια αγωνιστικής οπισθοδρόμησης και αυτό είναι κάτι για το οποίο μπορούμε να είμαστε περήφανοι.

Απόψε αντιμετωπίζουμε μια ομάδα που έχει πολλά νέα πρόσωπα και νέο προπονητή σε σχέση με πέρσι, ενώ έχει και απουσίες οι οποίες μας το κάνουν πιο δύσκολο να προβλέψουμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Επικεντρωθήκαμε κυρίως στη δική μας ομάδα και στο αγωνιστικό μας πλάνο. Τις τελευταίες ημέρες δουλέψαμε με και χωρίς την μπάλα, στις στατικές φάσεις και στις μεταβάσεις.

Είχαμε μια καλή εβδομάδα προετοιμασίας και ελπίζω να είναι αρκετή για ένα καλό αποτέλεσμα.

Την προηγούμενη βδομάδα είχαμε νέες αφίξεις με τους ποδοσφαιριστές από τη Νιγηρία οι οποίοι χρειάζονται χρόνο για να προσαρμοστούν σε ένα νέο περιβάλλον, γλώσσα και κουλτούρα. Δεν πρέπει να τους ασκήσουμε πίεση. Θέλουμε να νιώσουν σαν στο σπίτι τους, να δουλέψουν και να εξελιχθούν, ώστε όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή να βοηθήσουν την ομάδα.

Επιπρόσθετα είχαμε την επανένταξη του Κόνορ Γκόλντσον ο οποίος συνεχίζει να προπονείται ατομικά και συμμετέχει σε κάποια κομμάτια της ομαδικής προπόνησης, χωρίς επαφές. Για μένα αποτελεί παράδειγμα κινήτρου και του τι σημαίνει το ποδόσφαιρο. Έχει τον απόλυτο σεβασμό μου για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την κατάσταση. Βρίσκεται σε καλό δρόμο, αλλά χρειάζεται ακόμη χρόνο.

Στόχος μας απόψε είναι να κερδίσουμε το παιχνίδι και για να το πετύχουμε, χρειαζόμαστε τον κόσμο δίπλα μας. Τον ευχαριστούμε για την παρουσία και τη στήριξή του στο τελευταίο παιχνίδι και τον περιμένουμε και απόψε να μας δώσει την απαραίτητη ώθηση.

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