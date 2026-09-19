Ξεκίνημα με ήττα για την Εθνική Κύπρου

Ο Georgii Kravchenko επικράτησε του Φώτου Φωτιάδη με 2-0 σετ (6-4, 6-1) και έδωσε το πρώτο point στην Ουκρανία, στην αναμέτρηση του World Group II απέναντι στην Εθνική μας.

Ο αγώνας διήρκεσε 1 ώρα και 22 λεπτά, με τον Φώτο να πραγματοποιεί πολύ καλή προσπάθεια, ιδιαίτερα στο πρώτο σετ.

Κομβικό σημείο ήταν το 4-3, όταν ο Φώτος προηγήθηκε με break, ανατρέποντας το προηγούμενο break του Ουκρανού. Η προσπάθειά του, όμως, δεν είχε συνέχεια, με τον Kravchenko να κατακτά τελικά το πρώτο σετ με 6-4 και να παίρνει στη συνέχεια το δεύτερο με 6-1.