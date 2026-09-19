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Κλειδί η άμυνα για να χαρεί

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Η Νέα Σαλαμίνα μπροστά στον κόσμο της θέλει να πανηγυρίσει για πρώτη φορά

Στο προηγούμενο εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο την ΑΕΚ, πίκρανε τον κόσμο της η Νέα Σαλαμίνα. Ηττήθηκε με το βαρύ 1-4, έχοντας υποπέσει σε μία σωρεία ατομικών λαθών. Απόψε (19:00) όμως, δεν έχει επιλογή και απέναντι στην Ανόρθωση ευελπιστεί πως θα χαρεί για πρώτη φορά. Με έναν βαθμό ως συγκομιδή, σφίγγει κάπως ο κλοιός και ειδικά μέσα στον σπίτι της δεν έχει την πολυτέλεια να μην αποσπά κέρδος. Πέραν του βαθμολογικού κινήτρου είναι και ένα τοπικό ντέρμπι και μία επιτυχία αποκτά άλλη σημασία.

Ο Άνχελ Λόπες γνωρίζει καλά πως για να μπορέσουν οι ερυθρόλευκοι να κερδίσουν, εκτός από το ότι πρέπει να σκοράρουν, κάτι που έκαναν σε όλα τους τα παιχνίδια, επιβάλλεται να αμυνθούν και σωστά. Κάτι που δεν έπραξαν ως τώρα και τα εννιά γκολ τα λένε όλα. Εκτός θα είναι ο τιμωρημένος Ανγκιέλσκι.

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ΟμαδεςΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

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