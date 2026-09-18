Μαρτίνς: «Δουλέψαμε και νομίζω καθαρίσαμε την εικόνα μας μετά το 0-6»

Ικανοποιημένος παρουσιάστηκε ο Μαρτίνς μετά τη νίκη επί της Πάφου. Ο προπονητής της ΑΕΛ αναφέρθηκε στη δυσκολία του αγώνα και στη συμπεριφορά των παικτών του.

Αναλυτικά: «Σημαντική εμφάνιση. Η ένταση που βάλαμε, η συμπεριφορά ήταν εξαιρετική. Όταν είσαι τόσο δυνατός, συγκεντρωμένος και με αυτή την ποιότητα, σίγουρα θα πηγαίναμε καλύτερα./ Ακόμη και χωρίς τους πέντε απόντες. Κάναμε εξαιρετική δουλειά. Για μένα είναι σημαντική η εμφάνιση. Είμαστε στην πρώτη θέση. Όταν χάσαμε 0-6 στεναχωρηθήκαμε, δουλέψαμε και νομίζω καθαρίσαμε την εικόνα μας. Βάζουμε πλώρη για περισσότερους βαθμούς».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Η συμπεριφορά είναι σημαντική. Παίξαμε απέναντι στην καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος, κόντρα σε ένα εξαιρετικό προπονητή. Προσπαθήσαμε να χαλάσουμε το παιχνίδι του αντιπάλου. Οι Σινγκ και Μουγκέ είχαν εξαιρετική εμφάνιση και ανασταλτικά. Πρέπει να δείχνουμε αυτή την συμπεριφορά για να αναπληρώνονται τα κενά».