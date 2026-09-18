Για την πρώτη υπέρβαση
ΓΗΠΕΔΟ
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Μεγάλο τεστ για την Ομόνοια 29Μ κόντρα στην ΑΕΚ στην Περιστερώνα
Kρατά το αήττητο σε τρία παιχνίδια η Ομόνοια 29ης Μαΐου (μία νίκη, δύο ισοπαλίες) και θα προσπαθήσει, απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο, να κάνει την υπέρβασή της. Στα προηγούμενα ματς έπαιξε με αντιπάλους στα... μέτρα της και απόψε (20:00) θα επιδιώξει να αποδείξει πως μπορεί για πολύ περισσότερα τη φετινή σεζόν. Αποτελεί λοιπόν ένα παιχνίδι-πρόκληση για την ομάδα του Φάτζιο Μπούις, ο οποίος σαφώς θέλει αμυντική προσήλωση μιας και η εστία παραβιάστηκε πέντε φορές.