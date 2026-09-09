Με όλα τους τα αστέρια στην Κύπρο οι Πρωταθλητές Ευρώπης – Η αποστολή του Ολυμπιακού Πειραιώς

Οι «ερυθρόλευκοι» θα δώσουν το «παρών» με ένα εντυπωσιακό ρόστερ, προσφέροντας στο κυπριακό φίλαθλο κοινό τη μοναδική ευκαιρία να δει από κοντά μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Στην αποστολή ξεχωρίζουν φυσικά ο Σάσα Βεζένκοφ, ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου, ο Evan Fournier, ο Tyler Dorsey και ο Nikola Milutinov, όπως επίσης και τα δύο μεγάλα φετινά αποκτήματα Codi Miller-McIntyre και Jean Montero,ενώ στην Κύπρο έρχονται επίσης οι Tyson Ward, Donta Hall, Cory Joseph, Tyrique Jones και Mbaye Ndiaye.

Την αποστολή συμπληρώνουν οι Όμηρος Νετζήπογλου, Αντώνης Καραγιαννίδης, Τζορτζ Πάπας, Νίκος Πλωτάς και Γεώργιος Μπουρνελές.

Η παρουσία του Ολυμπιακού με όλα τα αστέρια του ανεβάζει ακόμη περισσότερο το επίπεδο και το κύρος του payabl. «Νεόφυτος Χανδριώτης», το οποίο φέρνει για ακόμη μία φορά στην Κύπρο μπάσκετ κορυφαίου ευρωπαϊκού επιπέδου.

Για τους φίλους του μπάσκετ στο νησί, η παρουσία των Πρωταθλητών Ευρώπης αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία. Βεζένκοφ, Fournier, Παπανικολάου, Dorsey, Milutinov και τα υπόλοιπα αστέρια του Ολυμπιακού έρχονται στην Κύπρο, σε ένα τουρνουά που αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες μπασκετικές διοργανώσεις της χρονιάς.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Οι Πρωταθλητές Ευρώπης έρχονται στην Κύπρο με όλα τους τα αστέρια, για ένα απολαυστικό μπασκετικό ραντεβού με τα μεγαλύτερα αστέρια του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

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