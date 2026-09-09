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ΜακΆλιστερ: «Δεν έχω ανανεώσει το συμβόλαιο μου»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ερωτηθείς για τα δεδομένα στη συνεργασία του με την Λίβερπουλ, ο Αλέξις ΜακΆλιστερ εξέφρασε την λύπη του για την αδυναμία των «Ρεντς» να του προσφέρουν νέο συμβόλαιο.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου πριν από τον αποψινό (9/9, 22:00) αγώνα εναντίον της Ατλέτικο Μαδρίτης, ο Αλέξις ΜακΆλιστερ, αναφέρθηκε στην κατάσταση του συμβολαίου του με τη Λίβερπουλ, που λήγει τον Ιούνιο του 2028: «Δεν θέλω να πω πράγματα που δεν έχουν ήδη ειπωθεί από την διοίκηση του συλλόγου, αλλά αυτό που κατάλαβα από τον ατζέντη μου είναι ότι δεν μπόρεσαν να ανανεώσουν το συμβόλαιό μου. Είναι πραγματικά λυπηρό γιατί κερδίσαμε μαζί έναν τίτλο της Premier League (το 2025), έχουμε περάσει επίσης μερικές δύσκολες στιγμές μαζί και πάντα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό».

Ο Αργεντινός μέσος (54 συμμετοχές, 7 γκολ) αποκάλυψε ότι είχε αρκετές προτάσεις κατά την διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου: «Υπήρχαν επιλογές να φύγω αυτό το καλοκαίρι. Αλλά αυτήν την στιγμή, νιώθω ότι βρίσκομαι στον σωστό σύλλογο».

Παράλληλα, ο προπονητής του, Αντόνι Ιραόλα, δήλωσε: «Το σημαντικό είναι ότι θέλει να είναι εδώ και να συνεχίσει είναι σημαντικός και τον εκτιμώ πάρα πολύ».

Σημειώνεται, ότι από το 2023, ο 27χρονος άσος, έχει παίξει 153 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις με την Λίβερπουλ, έχοντας 19 γκολ και 20 ασίστ.

sdna.gr 

 

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