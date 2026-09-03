Νέο τζακ-ποτ στο Τζόκερ, οι αριθμοί που κληρώθηκαν

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (03/09) η κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ, υπό αριθμό 3113, με την 1η κατηγορία του παιχνιδιού της Allwyn να μοιράζει 6.248.566,48

Δεν βρέθηκε τυχερός στην πρώτη κατηγορία, όπως ούτε και στη δεύτερη κατηγορία. Δεκαπέντε (15) νικητές στην κατηγορία 4+1 θα πάρουν από 2.500 ευρώ.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι 15, 16, 17, 33, 37 και Τζόκερ ο αριθμός 14.

Η επόμενη κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ θα είναι τηνν Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου και θα μοιράσει 6.700.000 ευρώ.