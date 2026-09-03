BINTEO: Απόλυτο στους τίτλους… από τα θεωρεία!

Μετά το κύπελλο τον περασμένο Μάιο, ο Ρικάρντο Σα Πίντο οδήγησε την Πάφο FC και στην κατάκτηση του Σούπερ Καπ, μετά τη νίκη επί της Ομόνοιας με 1-0.

Ο Πορτογάλος προπονητής είχε τον αγώνα από τα θεωρεία του σταδίου «Αλφαμέγα» λόγω τιμωρίας που κουβαλάει από τον τελικό κυπέλλου την περασμένη περίοδο.

Είναι ο δεύτερος τίτλος που πανηγυρίζει στην Κύπρο από τα θεωρεία, καθώς θυμίζουμε ότι είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα της σεζόν 2023-24 με τον ΑΠΟΕΛ, έχοντας εκτίσει πολλούς μήνες τιμωρίας στην κερκίδα.

Μετά τον αγώνα μπήκε στον αγωνίστικο χώρο και πανηγύρισε με την ψυχή του.