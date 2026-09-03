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Μοράις: «Κάναμε φανταστικό παιχνίδι - Είναι ωραίο να κερδίζεις τρόπαια»

ΓΗΠΕΔΟ

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Όσα δήλωσε ο βοηθός προπονητή της Πάφου

Διαβάστε όσα δήλωσε ο βοηθός προπονητή της Πάφου Νούνο Μοράις, ο οποίος αντικατέστησε τον τιμωρημένο προπονητή Ρικάρντο Σα Πίντο, στη συνέντευξη Τύπου μετά την κατάκτηση του Super Cup με το 1-0 επί της Ομόνοιας στο στάδιο «Alphamega».

«Είμαστε πολύ περήφανοι που είμαστε μέλη αυτής της οικογένειας. Τα παιδιά κάνουν φανταστική δουλειά. Τους αξίζει αυτός ο τίτλος γιατί η ομάδα είναι πολύ καλά οργανωμένη και συνεχώς εξελίσσεται. Είναι ωραίο να κερδίζεις τρόπαια γιατί είναι μια συνέχεια στον τρόπο που χτίζουμε την ομάδα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Είμαστε χαρούμενοι και με την απόδοση, δείξαμε χαρακτήρα, δεν φοβηθήκαμε. Κάναμε ένα φανταστικό παιχνίδι και αξίζουμε αυτό το τρόπαιο. Ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολο το ξεκίνημα του αγώνα, η Ομόνοια είναι μια καλή ομάδα με καλούς παίκτες. Μας πήρε λίγη ώρα να προσαρμοστούμε και με λίγες διαφοροποιήσεις στο δεύτερο ημίχρονο καταφέραμε να είμαστε πολύ δυνατοί και να κατακτήσουμε το τρόπαιο».

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

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