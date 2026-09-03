Μπεργκ: «Δεν παίξαμε το ίδιο στο δεύτερο ημίχρονο» - Τι είπε για έξτρα μεταγραφή

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Ομόνοιας Χένινγκ Μπεργκ στον Alpha μετά την ήττα των πρασίνων από την Πάφο με 1-0 στο Super Cup.

«Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν η καλύτερη ομάδα, στο δεύτερο ημίχρονο δεν παίξαμε το ίδιο. Ήταν δύσκολο παιχνίδι, κόντρα σε μία καλή ομάδα. Οι μικρές λεπτομέρειες έκαναν τη διαφορά. Θα μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε καλύτερα την μπάλα στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου. Μετά τις αλλαγές παίξαμε καλύτερα. Προσπαθήσαμε να αντιδράσουμε αλλά δεν τα καταφέραμε.

Το μεταγραφικό παράθυρο παραμένει ανοιχτό για ακόμη κάποιες ημέρες. Δεν περιμένω να γίνουν άλλες αλλαγές».