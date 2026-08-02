Η διπλή απουσία που φέρνει μετατοπίσεις στο πλάνο του Μπεργκ

Αλλαγμένη σε άμυνα και επίθεση θα είναι η ενδεκάδα της Ομόνοιας στο επικείμενο ματς με τη Λίνκολν εκτός έδρας για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Στον αγώνα της Πέμπτης εκτός έδρας απέναντι στην ομάδα από το Γιβραλτάρ, οι πράσινοι δεν πάνε και με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Πέραν του γεγονότος ότι ήρθε ένας αποκλεισμός που πλήγωσε, απέναντι στην Καϊράτ, είδαν κόκκινη κάρτα δύο παίκτες.

Ο Χένινγκ Μπεργκ λόγω των αποβολών των Κουλιμπαλί και Κακουλλή, είναι αναγκασμένος να κάνει... αλχημείες αφού εφόσον ο Οντουμπάντζο δεν είναι έτοιμος να παίξει και επειδή είναι τιμωρημένος ο Νεγκό, τότε δεξί μπακ θα παίξει ο Κούσουλος ώστε να μεταφερθεί στο κέντρο της άμυνας ο Σίμιτς.

Ο Τσέχος αμυντικός έδειξε ετοιμότητα και η λογική λέει πως θα παίξει δίπλα στον Νικόλα Παναγιώτου. Υπάρχει και ένα σενάριο να πάει κεντρικός αμυντικός ο Μπάλκοβετς και αριστερά στην άμυνα να παίξει ο Χρίστου.

Όσον αφορά την επίθεση, ο Άγγελος Νεοφύτου είναι ο επικρατέστερος αντί του Ντιονί, ο οποίος έδειξε στη ρεβάνς με την Καϊράτ πως είναι πίσω σε ετοιμότητα.