Στο 100% του προγράμματος πλέον ο Ντέσερς, «γυρίζει» στα πλέι οφ

Η επιστροφή του Σίριλ Ντέσερς σε φουλ αγωνιστική δράση είναι κάτι που περιμένει τόσο ο Τζέικομπ Νίστρουπ, όσο κι όλοι οι υπόλοιποι στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Παναθηναϊκού, προκειμένου να αποκτήσει το «τριφύλλι» ακόμη μεγαλύτερη διάσταση στο επιθετικό παιχνίδι του και να «βρει» πιο εύκολα το γκολ.

Και είναι αλήθεια πως υπήρξε μία πολύ θετική εξέλιξη όσον αφορά την κατάσταση του Νιγηριανού επιθετικού, καθότι η πορεία της αποθεραπείας του μετά την επέμβαση που έκανε (συρραφή τένοντα στον ορθό μηριαίο μυ) εξελίχθηκε με τον ιδανικό τρόπο.

Κι αυτό έδωσε τη δυνατότητα στο ιατρικό τιμ να ανάψει το «πράσινο φως» για να ενσωματωθεί στο πλήρες πρόγραμμα προπόνησης της ομάδας.

Ο δε επαγγελματισμός του υπήρξε αψεγάδιαστος το καλοκαίρι κάνοντας προσωπικές θεραπείες και ενδυνάμωση, πήγε στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία και συνέχισε με τον ίδιο τρόπο το πρόγραμμα του και πλέον είναι ξεκάθαρο ότι μετράει... αντίστροφα για την πλήρη επάνοδό του.

Το πλάνο χρησιμοποίησής του σε συνθήκες αγώνα αφορά το πρώτο ματς των play off του Conference League, σε περίπτωση φυσικά που ο Παναθηναϊκός, ήτοι στις 20 Αυγούστου και βεβαίως την εκκίνηση της Super League στις 23 Αυγούστου και το παιχνίδι κόντρα την Κηφισιά.

ΑΠΕ - ΜΠΕ