Πότε παίζει με Ανόρθωση ο Καμορανέζι;
ΓΗΠΕΔΟ
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Η αγωνιστική στην οποία ο Ιταλός προπονητής θα αντιμετωπίσει την πρώην ομάδα του στο «Αντώνης Παπαδόπουλος»
Ο Μάουρο Καμορανέζι θα τεθεί αντιμέτωπος με την Ανόρθωση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.
Τότε θα διεξαχθεί το Ανόρθωση - ΑΕΚ.
Δείτε αναλυτικά:
Αγωνιστική 13 (04.12.2026 – 08.12.2026)
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΠΑΦΟΣ FC vs KRASAVA Ε.Ν.Y
ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ