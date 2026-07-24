Πότε παίζει με Ανόρθωση ο Καμορανέζι;

Ο Μάουρο Καμορανέζι θα τεθεί αντιμέτωπος με την Ανόρθωση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Τότε θα διεξαχθεί το Ανόρθωση - ΑΕΚ.

Δείτε αναλυτικά:

Αγωνιστική 13 (04.12.2026 – 08.12.2026)

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

ΠΑΦΟΣ FC vs KRASAVA Ε.Ν.Y

ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ