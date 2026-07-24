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Επίσημο: Γιούργκεν Κλοπ ο νέος προπονητής της Εθνικής Γερμανίας!

ΓΗΠΕΔΟ

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Επίσημο: Γιούργκεν Κλοπ ο νέος προπονητής της Εθνικής Γερμανίας!

Επίσημα εποχή Κλοπ στον πάγκο της Γερμανίας, με τα Πάντσερ να ανακοινώνουν την πολυαναμενόμενη επιστροφή του Γερμανού τεχνικού στους πάγκους!

Ο Γιούργκεν Κλοπ είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της εθνικής Γερμανίας, με την ομοσπονδία να ανακοινώνει τη συμφωνία με τον 59χρονο τεχνικό.

Είναι πλέον γεγονός πλεόν ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ επιστρέφει στους πάγκους μετά από δύο χρόνια και αναλαμβάνει τα ηνία της «Μάνσαφτ», παίρνοντας τη θέση του Γιούλιαν Νάγκελσμαν. Μετά από ακόμη μια κακή διοργάνωση η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία είδε στο πρόσωπο του πρώην τεχνικού των Ντόρτμουντ τον άνθρωπο που μπορεί να κάνει restart στην ομάδα.Ο Κλοπ όπως ήταν γνωστό εδώ και μέρες υπέγραψε συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στον πάγκο των Παντσερ μέχρι το 2030, με στόχο φυσικά να ξανά φέρει τη Γερμανία στην κορυφή. Μαζί του στην εθνική ομάδα θα βρεθούν οι Πέτερ Κράβιετς, Πέπιν Λίντερς και Σβεν Μπέντερ, οι οποίοι θα αποτελέσουν το νέο προπονητικό του επιτελείο.

Να θυμίσουμε πως ο Κλοπ είχε αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ το 2024 και έκτοτε είχε αφήσει την προπονητική στην άκρη, αναλαμβάνοντας ρόλο επικεφαλής ποδοσφαίρου στη Red Bull. Τώρα, όμως, ήρθε η ώρα για το μεγάλο comeback του Γερμανού τεχνικού που περιμένουν όλοι οι φίλοι του ποδοσφαίρου.Η ανακοίνωση: «Ο Γιούργκεν Κλοπ είναι ο νέος προπονητής της εθνικής ομάδας της Γερμανίας.

Μαζί του ως βοηθοί προπονητές έρχονται οι Πέτερ Κράβιετς, Πέπιν Λίντερς και Σβεν Μπέντερ.Καλώς ήρθατε στην DFB!

Ανυπομονούμε για όσα έρχονται»

gazzetta.gr 

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ΔΙΕΘΝΗ

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