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Ομόνοια: Ευρωπαϊκές επιδόσεις και... ρεκόρ

ΓΗΠΕΔΟ

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Ομόνοια: Ευρωπαϊκές επιδόσεις και... ρεκόρ

Η... στατιστική πλευρά των ευρωπαϊκών

Μία εβδομάδα πριν την έναρξη των επίσημων ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της Ομόνοιας και κάποιοι ποδοσφαιριστές κυνηγάνε ρεκόρ, σύμφωνα με την ανάρτηση των πρασίνων. 

Αναλυτικά: 

Ο Ανδρόνικος Κακουλλής χρειάζεται άλλα δύο τέρματα για να γίνει ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στα Ευρωπαϊκά κύπελλα, καθώς έχει δέκα και κυνηγά τους Ράουφμαν και Σεμέδο που είναι στα έντεκα.

Ο Εβάντρο είναι στα έξι γκολ και με άλλο ένα πιάνει τον Κάντηλο στην 4η θέση ο οποίος έχει επτά, ενώ ο Κουλιμπαλί έχει πέντε και θέλει άλλο ένα για να μπει στην πρώτη πεντάδα.

Από έξι γκολ έχουν και οι Γιόβετιτς, Μπέζους, Κώστας Καϊάφας, Σαββίδης, Σωτήρης Καιάφας και Φίλιππος Δημητρίου.

Άλλες δύο Ευρωπαϊκές συμμετοχές χρειάζεται ο αρχηγός, Γιάννης Κούσουλος, για να ανέβει στην 3η θέση στη σχετική λίστα στην ιστορία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, καθώς έχει 38, ενώ στις 40 είναι ο Κώστας Καιάφας και στις 41 ο Λοΐζος Λοΐζου.

Στην πρώτη θέση φιγουράρει ο Φαμπιάνο με 51 συμμετοχές και στη δεύτερη ο Ανδρόνικος Κακουλλής με 43.

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