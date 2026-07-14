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Έκτακτα μέτρα ασφαλείας για το Αγγλία–Αργεντινή

ΓΗΠΕΔΟ

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Έκτακτα μέτρα ασφαλείας για το Αγγλία–Αργεντινή

Λόγω της ιστορικής αντιπαλότητας και της μεγάλης προσέλευσης στην Ατλάντα

Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται οι Αρχές της Ατλάντα ενόψει του μεγάλου ημιτελικού του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Τετάρτη, με τις δύο εθνικές ομάδες να αναβιώνουν μία από τις πιο ιστορικές και φορτισμένες αντιπαλότητες του διεθνούς ποδοσφαίρου.

Η αστυνομία της πόλης ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της γύρω από το γήπεδο, τις περιοχές ψυχαγωγίας και τα σημεία με αυξημένη συγκέντρωση φιλάθλων. Επιπλέον προσωπικό και μέσα έχουν ήδη αναπτυχθεί, με στόχο την αποτροπή επεισοδίων και την ασφαλή διεξαγωγή της μεγάλης αναμέτρησης.

Οι Αρχές γνωρίζουν καλά ότι η ποδοσφαιρική κόντρα των δύο χωρών έχει και έντονο ιστορικό υπόβαθρο. Η διαμάχη για τα Νησιά Φόκλαντ, τα οποία στην Αργεντινή είναι γνωστά ως Μαλβίνες, εξακολουθεί να αποτελεί ευαίσθητο ζήτημα, τέσσερις και πλέον δεκαετίες μετά τον πόλεμο του 1982.

Η ένταση αυξήθηκε και μετά την πρόκριση της Αργεντινής επί της Αιγύπτου στη φάση των «16», όταν ποδοσφαιριστές της «αλμπισελέστε» καταγράφηκαν να τραγουδούν σύνθημα με αναφορά στα νησιά, αλλά και στους Ντιέγκο Μαραντόνα και Λιονέλ Μέσι.

Η Αγγλία διεκδικεί την πρώτη παρουσία της σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά το 1966, ενώ η Αργεντινή θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο της. Το αγωνιστικό διακύβευμα, η ιστορική αντιπαλότητα και η παρουσία χιλιάδων φιλάθλων μετατρέπουν τον ημιτελικό σε μία από τις πιο απαιτητικές διοργανώσεις ασφαλείας του τουρνουά.

 

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