Ενοχλήσεις στον μηνίσκο ο Καλάμπρια

O Παναθηναϊκός πραγματοποίησε το απόγευμα της Τρίτης (14/7) την τελευταία του προπόνηση στο Κορωπί και αργά το απόγευμα αναχωρεί για τη Βιέννη, όπου αύριο (15/7) θα αντιμετωπίσει σε φιλική αναμέτρηση τη Ραπίντ.

Ωστόσο, με την υπόλοιπη αποστολή δεν θα ταξιδέψει ο Ντάβιντε Καλάμπρια. Ο Ιταλός δεξιός μπακ του «τριφυλλιού», κατά τη διάρκεια του σημερινού προγράμματος, αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον έξω μηνίσκο και θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασης του.

Για τον λόγο αυτόν επιλέχθηκε από το ιατρικό και τεχνικό τιμ του Παναθηναϊκού, να μην ταξιδέψει στην αυστριακή πρωτεύουσα για προληπτικούς λόγους.