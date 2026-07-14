Ενοχλήσεις στον μηνίσκο ο Καλάμπρια
ΓΗΠΕΔΟ
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Δεν πάει προληπτικά, Βιέννη για το φιλικό
O Παναθηναϊκός πραγματοποίησε το απόγευμα της Τρίτης (14/7) την τελευταία του προπόνηση στο Κορωπί και αργά το απόγευμα αναχωρεί για τη Βιέννη, όπου αύριο (15/7) θα αντιμετωπίσει σε φιλική αναμέτρηση τη Ραπίντ.
Ωστόσο, με την υπόλοιπη αποστολή δεν θα ταξιδέψει ο Ντάβιντε Καλάμπρια. Ο Ιταλός δεξιός μπακ του «τριφυλλιού», κατά τη διάρκεια του σημερινού προγράμματος, αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον έξω μηνίσκο και θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασης του.
Για τον λόγο αυτόν επιλέχθηκε από το ιατρικό και τεχνικό τιμ του Παναθηναϊκού, να μην ταξιδέψει στην αυστριακή πρωτεύουσα για προληπτικούς λόγους.