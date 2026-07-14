Μουντιάλ 2026: Ο Μέσι και οι άλλοι παίκτες... ευκαιρίες

Κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 (11/6-19/7)-όπως πολύ εύστοχα έγραψε η βρετανική εταιρεία αναλύσεων Opta σε σχετική της ανάλυση-, έπρεπε να πληκτρολογούμε το όνομα «Lionel Messi» τόσο συχνά που τα πλήκτρα L, I, O, N, E, M και S στον υπολογιστή μας έχουν σχεδόν φθαρεί.

Είναι κάτι που δεν τελειώνει. Ο Λιονέλ Μέσι έχει δημιουργήσει 21 ευκαιρίες, τουλάχιστον τέσσερις περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο παίκτη, όπως αναφέρει η Opta.

Οι Λεάντρο Τροσάρ και Ασράφ Χακίμι κατέγραψαν 17 ευκαιρίες πριν αποκλειστούν το Βέλγιο και το Μαρόκο, ενώ οι Κιλιάν Μπαπέ και Μοχάμεντ Σαλάχ έχουν από 16 ο καθένας.

Κοιτάζοντας τις ευκαιρίες σε ανοιχτό παιχνίδι (σ.σ: όχι στημένες φάσεις) όμως, ο Μέσι πέφτει στη λίστα, με εννέα από τις 21 ευκαιρίες του να προέρχονται από στημένες φάσεις.

Ο Τροσάρ είναι κορυφαίος στις ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν σε ανοιχτό παιχνίδι (17), μπροστά από τον Μπαπέ (15) και τον Ουσμάν Ντεμπελέ (13), με τους Σαλάχ και Σαντιό Μανέ να είναι και οι δύο με τον Μέσι (12).

Όσον αφορά τα 90 λεπτά, με ελάχιστο χρόνο τουλάχιστον 200 λεπτά παιχνιδιού, ο Μάξι Αραούχο της Ουρουγουάης είναι μαζί με τον Μέσι, και οι δύο με 3,57 ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν ανά 90 λεπτά (συνολικά).

Αντίθετα, ο Ραγιάν της Βραζιλίας είναι κορυφαίος στις ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν σε ανοιχτό παιχνίδι ανά 90 λεπτά (3,11), μπροστά από τον Ντεσιρέ Ντουέ (3,09), τον Λούκας Πακετά (3,05) και τον Τροσάρ (3,0).