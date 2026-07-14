Ο επί 10 χρόνια γιατρός της εθνικής Σενεγάλης ήταν… γυναικολόγος

Η πορεία της Σενεγάλης στο Παγκόσμιο Κύπελλο ολοκληρώθηκε άδοξα με τον αποκλεισμό από το Βέλγιο στους «32». Στην αποτυχημένη πορεία των πρωταθλητών Αφρικής στο Μουντιάλ, ήρθε να προστεθεί και η αποκάλυψη που έκανε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Αμπντουλαγέ Φαλ, πως ο επί δέκα χρόνια επικεφαλής του ιατρικού τιμ της εθνικής ομάδας έχει ειδικότητα… γυναικολόγου!

«Ο επικεφαλής γιατρός μας δεν έχει το απαιτούμενο ακαδημαϊκό προφίλ. Ο δόκτωρ Φέντιορ είναι γυναικολόγος και δυστυχώς αυτό είναι κάτι που ανακάλυψα αργά. Αρκετοί παίκτες στην εθνική ομάδα της Σενεγάλης δεν ένιωθαν ικανοποιημένοι ή σίγουροι για τη λήψη θεραπείας και ιατρικής παρακολούθησης υπό την επίβλεψη του γιατρού», ανέφερε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας.

Μάλιστα, τα ρεπορτάζ αναφέρουν πως υπήρξαν αρκετοί παίκτες που αρνούνταν να συνεργαστούν με τον συγκεκριμένο γιατρό και να δεχτούν τη φροντίδα του θεωρώντας από την πείρα τους πως ήταν ανεπαρκής για τα καθήκοντά του. Κι όμως, παρέμεινε σε μια τόσο υπεύθυνη θέση, έχοντας να διαχειριστεί τραυματισμούς παικτών εκατομμυρίων ευρώ όπως ο Σαντιό Μανέ, για περίπου δέκα χρόνια...