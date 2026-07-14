Οι Ισπανοί μπλέκουν τον Ολυμπιακό με τον Όσο μέσω Νότιγχαμ

Ο Ολυμπιακός μοιάζει δεδομένο πως θα πάρει αριστερό μπακ, αποκτώντας τουλάχιστον έναν ποδοσφαιριστή σε αυτή τη θέση. Δεν είναι άλλωστε τυχαία τα τελευταία δημοσιεύματα για τον Φρανσίσκο Ορτέγκα, ο οποίος είναι υπό παραχώρηση από τους Πειραιώτες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «AS», η Νότιγχαμ Φόρεστ κατέθεσε μια πρώτη πρόταση στη Σεβίλλη για τον 22χρονο αριστερό μπακ, Όσο. Απορρίφθηκε από τους Ανδαλουσιάνους, οι οποίοι με τη σειρά τους θέλουν να τον παραχωρήσουν με ποσό άνω των 10 εκατ. ευρώ.

Το εν λόγω δημοσίευμα δεν σταματά εκεί καθώς αναφέρεται και στον Ολυμπιακό, λέγοντας πως αναζητά αριστερό μπακ και γίνεται εύκολα η σύνδεση λόγω της κοινής ιδιοκτησίας των δύο συλλόγων.

Την ίδια ώρα, αρκετοί Ισπανοί αρχίζουν να συνδέουν τους ερυθρόλευκους με τον ποδοσφαιριστή μέσω της Νότιγχαμ, χωρίς να γίνονται γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες πάντως...