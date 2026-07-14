Οι ευρωπαϊκές... αποφάσεις

Οι πράσινοι άρχισαν από το απόγευμα της Κυριακής (12/07) τις προπονήσεις επί κυπριακού εδάφους όπου μετρούν πλέον αντίστροφα για την πρόκληση του Champions League. Η είσοδος στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης είναι θέμα έξι αγώνων. Τρεις προκριματικοί, τρεις αντίπαλοι, διπλές αναμετρήσεις. Το «τριφύλλι» θέλει να το… πιάσει από εκεί που το άφησε τον Μάιο, όταν κλείδωσε το πρωτάθλημα και δέχθηκε την αναγνώριση ως η κορυφαία ομάδα της σεζόν. Ο πήχης με τον Χένινγκ Μπεργκ στο τιμόνι έχει ανέβει ήδη, γι΄ αυτό και τα αστέρια τέθηκαν ως ο πρωταρχικός στόχος για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Αφού επιτευχθεί αυτό, τότε η διατήρηση του συλλόγου στην κορυφή του πρωταθλήματος θα μπει σε πρώτο πλάνο.

Η Ομόνοια όμως βλέπει βήμα-βήμα. Στην ομάδα της πρωτεύουσας προετοιμάζονται για το πρώτο παιχνίδι με Καϊράτ ή Σουτιέσκα (αύριο στις 22:00 η ρεβάνς) και η τεχνική ηγεσία είναι στην τελική ευθεία ώστε να καταλήξει στην πρώτη ευρωπαϊκή λίστα, για τον 2ο προκριματικό. Η προθεσμία υποβολής της ολοκληρώνεται την Πέμπτη (16/07). Από εκεί και πέρα, μέχρι τότε, θα ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με την περίπτωση του Νεγκό ο οποίος ακολουθεί πλέον κανονικά το πρόγραμμα προπονήσεων. Το ίδιο ισχύει και για τον Τάνκοβιτς. Ο δεύτερος δε κερδίζει πιθανότητες για να πάρει τα πρώτα του ανεπίσημα λεπτά στο φιλικό με τον Παναιτωλικό. Αμφότεροι θα εγγραφούν, εκτός απροόπτου.

Όσον αφορά το μεταγραφικό πλάνο, οι διεργασίες για τις τέσσερις εναπομείνασες μεταγραφές, που «καίνε», είναι έντονες. Η ομάδα προγραμματισμού της Ομόνοιας ψάχνει τερματοφύλακα, κεντρικό αμυντικό, μεσοεπιθετικό και κεντρικό επιθετικό. Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία προχωρημένη περίπτωση ποδοσφαιριστή κι έτσι δύσκολα θα προκύψει προσθήκη τις προσεχείς μέρες. Βέβαια, σε μεταγραφική περίοδο, ποτέ μην λες ποτέ!