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Αλλάζει ώρα το Μεξικό-Αγγλία λόγω καταιγίδων!

ΓΗΠΕΔΟ

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Αλλάζει ώρα το Μεξικό-Αγγλία λόγω καταιγίδων!

Ο καιρός συνεχίζει να δημιουργεί σοβαρά εμπόδια στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 και πλέον φαίνεται πως επηρεάζει και έναν από τους πιο αναμενόμενους αγώνες της φάσης των «16». Το Μεξικό – Αγγλία, που είχε οριστεί να διεξαχθεί ξημερώματα Δευτέρας στις 03:00 ώρα Ελλάδας (18:00 τοπική), οδεύει προς αλλαγή ώρας λόγω των ακραίων φαινομένων που αναμένονται στην Πόλη του Μεξικού.

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις κάνουν λόγο για έντονες καταιγίδες και πολύ ισχυρή βροχόπτωση γύρω από την ώρα της σέντρας, κάτι που έχει σημάνει συναγερμό στη FIFA. Ήδη διεθνή ΜΜΕ μεταδίδουν πως η παγκόσμια ομοσπονδία εξετάζει σοβαρά την μεταφορά του αγώνα σε πιο ασφαλές χρονικό πλαίσιο.

Πληροφορίες από τοπικά μέσα του Μεξικού αναφέρουν ότι η νέα ώρα διεξαγωγής θα είναι στις 21:00 το βράδυ ώρα Ελλάδας, δηλαδή 12:00 το μεσημέρι στη χώρα της διοργανώτριας. Μια κίνηση που θα επιτρέψει να αποφευχθούν τα ακραία φαινόμενα και να διεξαχθεί ο αγώνας χωρίς τον κίνδυνο διακοπών ή καθυστερήσεων, όπως συνέβη ήδη σε άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης.

sport-fm.gr

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ΔΙΕΘΝΗWorld Cup 2026

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