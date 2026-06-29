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Πυροδοτεί «βόμβα» με Πέδρο Μαρτίνεθ η μπασκετική Ρεάλ

ΓΗΠΕΔΟ

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Πυροδοτεί «βόμβα» με Πέδρο Μαρτίνεθ η μπασκετική Ρεάλ

Η ομάδα της Μαδρίτης είναι διατεθειμένη να καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευσης ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, σε μια εξέλιξη που αναμένεται να προκαλέσει ανακατατάξεις στον σύλλογο της Μαδρίτης.

Οι «μερένγκες», οι οποίοι δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει επίσημα την αποχώρηση του Σέρτζιο Σκαριόλο, φέρονται να βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον 62χρονο προπονητή, ο οποίος οδήγησε τη Βαλένθια σε ιστορική σεζόν, με πρώτη συμμετοχή σε φάιναλ φορ Euroleague, καθώς και την κατάκτηση του Supercopa Endesa και της Liga Endesa, παρουσιάζοντας παράλληλα ένα από τα πιο ελκυστικά αγωνιστικά πρόσωπα στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με την ισπανική «Marca», η Ρεάλ Μαδρίτης είναι διατεθειμένη να καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευσης ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ στη Βαλένθια και να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών με τον Ισπανό τεχνικό.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

 

 

 

 

Οι εξελίξεις αναμένονται άμεσες, καθώς το θέμα του πάγκου της Ρεάλ παραμένει ανοιχτό, ενώ η μετακίνηση του Μαρτίνεθ θεωρείται πλέον ιδιαίτερα πιθανή.

 

 

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