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«Πρόδωσε» τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό ο ΜακΙντάιρ

ΓΗΠΕΔΟ

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«Πρόδωσε» τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό ο ΜακΙντάιρ

Δημοσιεύοντας ένα story με το πρόγραμμα γυμναστικής που του έχουν δώσει οι ερυθρόλευκοι

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ επιβεβαίωσε τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό!

Ο 32χρονος Αμερικανός γκαρντ που έχει μείνει και επίσημα ελεύθερος από τον Ερυθρό Αστέρα εδώ και μερικές ημέρες, «πρόδωσε» τη συμφωνία του με τους «ερυθρόλευκους» μέσω ενός story στο Instagram!

Συγκεκριμένα, ο εκρηκτικός άσος αναδημοσίευσε το story του γυμναστή του, Joerik Michiels, στο οποίο εμφανίζονται πάνω σε ένα κρεβάτι τα προγράμματα γυμναστικής και βελτίωσης που έχει στείλει ο Ολυμπιακός στον παίκτη!

Μάλιστα, ο ΜακΙντάιρ θα ταξιδέψει στη Μαγιόρκα παρέα με τον γυμναστή του ώστε να δουλέψουν σκληρά στην offseason, θέλοντας να εμφανιστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμος στο ξεκίνημα της χρονιάς με τα «ερυθρόλευκα»!

Το story του ΜακΙντάιρ:

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