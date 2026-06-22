Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Εξασφάλισε τη γη για το νέο της στάδιο 100.000 θέσεων!

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέκτησε το μεγαλύτερο μέρος της γης- που βρίσκονται κοντά στο τρέχον στάδιο «Old Trafford»- που απαιτείται για την κατασκευή του νέου της σταδίου 100.000 θέσεων, ανακοίνωσε σήμερα (22/6) ο αγγλικός σύλλογος.

Το σχέδιο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι να κατασκευάσει το μεγαλύτερο αθλητικό στάδιο της Βρετανίας.

«Η σημερινή ανακοίνωση υπογραμμίζει την πρόοδο που σημειώνουμε για την παράδοση στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενός νέου σταδίου παγκόσμιας κλάσης και σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο καθώς μπαίνουμε στην επόμενη φάση του έργου», δήλωσε η Κολέτ Ρος, διευθύνουσα σύμβουλος του νέου έργου του σταδίου.

«Το γεγονός ότι μπορούμε να χτίσουμε τόσο κοντά στο Old Trafford μας επιτρέπει να διατηρήσουμε την κληρονομιά, τις παραδόσεις και τις τελετουργίες που είναι τόσο σημαντικές για τους οπαδούς μας», συνέχισε.

Ο σύλλογος του Μάντσεστερ αποκάλυψε τα αρχικά του σχέδια πέρυσι για ένα φιλόδοξο νέο έργο σταδίου, κόστους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία για το πότε οι «Κόκκινοι Διάβολοι» θα μετακομίσουν στο νέο γήπεδο.

Το μελλοντικό γήπεδο θα βρίσκεται στην καρδιά ενός τεράστιου έργου ανακατασκευής 150 εκταρίων (1.500 τ.χλμ) που περιλαμβάνει επίσης 15.000 νέες κατοικίες και θα δημιουργήσει 48.000 θέσεις εργασίας σε τοπικό επίπεδο και 90.000 σε εθνικό επίπεδο.

Το «Old Trafford», που φιλοξενεί τη Manchester United για 115 χρόνια, έχει χωρητικότητα 74.000 θέσεων.

sdna.gr