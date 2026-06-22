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Fabrizio Romano: «Ο Σένσι συμφώνησε με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας!»

ΓΗΠΕΔΟ

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Fabrizio Romano: «Ο Σένσι συμφώνησε με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας!»

Ανάρτηση από τον Ιταλό ρεπόρτερ

O Φαμπρίτσιο Ρομάνο με ανάρτησή του σημειώνει πως ο Ιταλός χαφ να βρήκε σε όλα με την ομάδα της Βουλγαρίας, όπου και θα συνεχίσει την καριέρα του. 

Μάλιστα, σημειώνει πως η Ανόρθωση θα βάλει στα ταμεία της το ποσό των 200.000 ευρώ. 

Δείτε αναλυτικά: 

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