Fabrizio Romano: «Ο Σένσι συμφώνησε με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας!»

O Φαμπρίτσιο Ρομάνο με ανάρτησή του σημειώνει πως ο Ιταλός χαφ να βρήκε σε όλα με την ομάδα της Βουλγαρίας, όπου και θα συνεχίσει την καριέρα του.

Μάλιστα, σημειώνει πως η Ανόρθωση θα βάλει στα ταμεία της το ποσό των 200.000 ευρώ.

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