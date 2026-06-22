Fabrizio Romano: «Ο Σένσι συμφώνησε με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας!»
ΓΗΠΕΔΟ
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Ανάρτηση από τον Ιταλό ρεπόρτερ
O Φαμπρίτσιο Ρομάνο με ανάρτησή του σημειώνει πως ο Ιταλός χαφ να βρήκε σε όλα με την ομάδα της Βουλγαρίας, όπου και θα συνεχίσει την καριέρα του.
Μάλιστα, σημειώνει πως η Ανόρθωση θα βάλει στα ταμεία της το ποσό των 200.000 ευρώ.
Δείτε αναλυτικά:
🚨🇧🇬 Stefano Sensi has agreed to join CSKA Sofia for €200k release clause triggered from Anorthosis. pic.twitter.com/SeELGn3tn5— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2026