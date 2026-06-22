Ιορδανία-Αλγερία: Στην αναζήτηση των πρώτων βαθμών
ΓΗΠΕΔΟ
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Ioρδανία και Αλγερία θα αναζητήσουν σήμερα στις 06:00 στο Σαν Φρανσίσκο, τους πρώτους τους βαθμούς, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 10ου ομίλου.
Ψάχνουν τους πρώτους τους βαθμούς στο Μουντιάλ, Αλγερία και Ιορδανία! Μετά τις βαριές τους ήττες στην πρεμιέρα οι δυο ομάδες, θέλουν να βγάλουν αντίδραση στην αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής(06:00), στο Σαν Φρανσίσκο του 10ου ομίλου της διοργάνωσης.
Ο ηττημένος αποχαιρετά ουσιαστικά τη διοργάνωση, ενώ η ισοπαλία δεν εξυπηρετεί καμία από τις δύο ομάδες στην προσπάθεια να προλάβουν τις Αργεντινή και Αυστρία.
Από τη μια, η Ιορδανία ηττήθηκε με 3-1 από την Αυστρία στην πρεμιέρα, ένα σκορ που όμως αδικεί την προσπάθειά της. Ο προπονητής Τζαμάλ Ελ Σαλάμι έχει έναν πονοκέφαλο στην άμυνα. Ο κεντρικός αμυντικός Αμπντουλάχ Νασίμπ αποκόμισε ένα πρόβλημα τραυματισμού στην πρεμιέρα κόντρα στην Αυστρία και η συμμετοχή του θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Αν δεν τα καταφέρει, τη θέση του θα πάρει ο Σαέντ Αλ Ρουσάν.Στην αντίπερα όχθη η Αλγερία έχασε με 3-0 από την ισχυρή Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι, σε ένα ματς που άφησε πολλά παράπονα. Ο Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς δεν έχει προβλήματα τραυματισμών, αλλά έρχονται σημαντικές αλλαγές στην επίθεση. Μετά το μηδέν στην επίθεση κόντρα στην Αργεντινή, ο πρώτος σκόρερ των προκριματικών Μοχάμεντ Αμούρα επιστρέφει στο αρχικό σχήμα.
Παράλληλα, ο αρχηγός Ριάντ Μαχρέζ, που ξεκίνησε από τον πάγκο στο πρώτο ματς, αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού για να δώσει την απαραίτητη ηγεσία.
Οι πιθανές ενδεκάδες:
Ιορδανία(Τζαμάλ Ελ Σαλάμι): Αμπουλάιλα - Νασίμπ, Αλ Αράμπ, Αμπουαλναντί - Χαντάντ, Αλ Ρασντάν, Αλ Ραουαμπντέχ, Αμπού Τάχα - Φακουρί, Ολβάν, Αλ-Ταμάρι
Αλγερία(Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς): Λούκα Ζιντάν - Μπελγκαλί, Μαντί, Μπενσεμπαϊνί, Αΐτ-Νουρί - Μπουαντί, Ζερρούκι, Μάζα - Μαχρέζ, Αμούρα, Τσάιμπι
Το πρόγραμμα του 10ου ομίλου:
17 Ιουνίου 2026
Αργεντινή-Αλγερία 3-0
Αυστρία-Ιορδανία 3-1
22 Ιουνίου 2026
20:00 Αργεντινή-Αυστρία Στάδιο AT&T, ΗΠΑ
23 Ιουνίου 2026
06:00 Ιορδανία-Αλγερία Στάδιο Levi's, ΗΠΑ
28 Ιουνίου 2026
05:00 Αλγερία-Αυστρία Στάδιο Arrowhead, ΗΠΑ
05:00 Ιορδανία-Αργεντινή Στάδιο AT&T, ΗΠΑ
Διαιτητής: Σλάβκο Βίντσιτς (Σλοβενία)
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