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Φυσικά... Λιονέλ Μέσι: Ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών σε Μουντιάλ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Φυσικά... Λιονέλ Μέσι: Ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών σε Μουντιάλ!

Ο Αργεντινός «μάγος» σκόραρε απέναντι στην Αυστρία και έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στo Μουντιάλ.

Ο Λιονέλ Μέσι έκανε πράξη αυτό που πολλοί περίμεναν πριν την έναρξη αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και χρειάστηκε μόλις δύο αγωνιστικές για να το πετύχει. Μετά από το χατ τρικ της πρεμιέρας, ο «Pulga» σκόραρε στο 39ο λεπτό απέναντι στην Αυστρία κι έγινε ο κορυφαίος σκόρερ τoυ Μουντιάλ, ξεπερνώντας τον Μίροσλαβ Κλόζε!

Μετά την αδιανόητη εμφάνιση του κόντρα στην Αλγερία, εκεί όπου σκόραρε όχι μια, όχι δύο, αλλά τρεις φορές, ο Αργεντίνος «μάγος» δεν έχασε καθόλου χρόνο.

Σκόραρε και απέναντι στην Αυστρία, έφτασε τα 17 γκολ σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου κι έγινε επίσημα ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του θεσμού, αφήνοντας πίσω του τον Γερμανό Μίροσλαβ Κλόζε, ο οποίος είχε τα πρωτεία με 16 μέχρι το βράδυ της Δευτέρας 22 Ιουνίου.

Μέχρι δηλαδή ο Μέσι να πατήσει το πόδι του στο χορτάρι του «AT&T Stadium» στο Τέξας και να κατακτήσει ακόμη μια κορυφή. Πρόκειται όμως για μια πρωτιά που... κινδυνεύει άμεσα, μιας και ο φοβερός Κιλιάν Εμπαπέ, μόλις στα 28 του χρόνια έχει ήδη πετύχει 14 γκολ αντίστοιχα, έχοντας όλο το μέλλον μπροστά του για να φτάσει εκεί που βρίσκεται τώρα ο Μέσι.

Το Top-10 των All-time σκόρερ των Μουντιάλ

Λιονέλ Μέσι - 17

Μίροσλαβ Κλόζε - 16

Ρονάλντο Ναζάριο - 15

Γκερντ Μίλερ - 14

Κιλιάν Εμπαπέ - 14

Ζιστ Φοντέν - 13

Πελέ - 12

Γιούργκεν Κλίνσμαν - 11

Σάντορ Κότσις - 11

Γκρέγκορ Λάτο - 10

athletiko.gr 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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