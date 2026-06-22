Επίσημα εποχή Ντεμικέλις στη Λειψία

Ο Μάρτσιν Ντεμικέλις, είναι επίσημα ο νέος προπονητής της Λειψίας.

Εποχή Μάρτσιν Ντεμικέλις στη Λειψία! Λίγες ημέρες μετά την συμφωνία τους με τον Αργεντινό τεχνικό, οι «ταύροι» ανακοίνωσαν την πρόσληψη του νέου τους προπονητή ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028!

O 45χρονος τεχνικός, αποχώρησε από τη Μαγιόρκα, λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της La Liga, δίχως να καταφέρει να διατηρήσει την ομάδα του νησιού στην πρώτη κατηγορία.

Η Λειψία έγινε η 4η ομάδα της προπονητικής καριέρας του Βετεράνου στόπερ, ο οποίος μεταξύ άλλων έχει περάσει από τη Ρίβερ Πλέιτ, την Μοντερέι και τη Μαγιόρκα, ενώ έκανε το... αγροτικό του σε Μάλαγα, Κ19 της Μπάγερν αλλά και στην Μπάγερν ΙΙ.

sport-fm.gr