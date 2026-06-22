Η Μάντσεστερ Σίτι χρυσοπληρώνει την Τσέλσι για χάρη του Μαρέσκα

Η Μάντσεστερ Σίτι φέρεται να έφτασε σε συμφωνία με την Τσέλσι, όσον αφορά την αποζημίωση που θα καταβάλλει για χάρη του Έντσο Μαρέσκα.

Ανοίγει ο δρόμος για την επισημοποίηση της πρόσληψης του Έντσο Μαρέσκα από τη Μάντσεστερ Σίτι!

Όπως μεταδίδουν κορυφαία Μέσα σε Αγγλία και Ιταλία, οι Citizens έφτασαν σε συμφωνία με την Τσέλσι σχετικά με το ποσό που πρέπει να καταβάλλουν στους «μπλε» του Λονδίνου ως αποζημίωση, για χάρη του 46χρονου προπονητή.

Συγκεκριμένα, η Σίτι αναμένεται να πληρώσει περίπου 20 εκατ. ευρώ στην Τσέλσι, έτσι ώστε να μπορέσει να ανακοινώσει τον Μαρέσκα ως τον αντικαταστάτη του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Θυμίζουμε ότι η αποχώρηση του Ιταλού από την Τσέλσι επισημοποιήθηκε την περασμένη Πρωτοχρονιά, ενώ είχε 3,5 ακόμα χρόνια στο συμβόλαιό του. Πλέον, αναμένεται να βρεθεί στο Μάντσεστερ μέσα στα επόμενα 24ωρα, έτσι ώστε να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας, για το οποίο έχει συμφωνήσει με τη Σίτι.

sport-fm.gr