Λιονέλ Μέσι: Το γκολ της αθανασίας σε 17 φωτογραφίες

Ο Λιονέλ Μέσι δεν έγραψε απλώς ιστορία. Την… ξαναέγραψε, την υπέγραψε και τη σφράγισε με τρόπο που μόνο εκείνος ξέρει. Το 17ο του γκολ σε τελική φάση Μουντιάλ δεν ήταν απλώς ένα ακόμη τέρμα· ήταν η στιγμή που τον ανέβασε στην απόλυτη κορυφή των σκόρερ όλων των εποχών, αφήνοντας πίσω του τον Μίροσλαβ Κλόζε και κλείνοντας έναν κύκλο που κρατούσε σχεδόν δύο δεκαετίες!

Στα 39 του χρόνια, ο Μέσι συνεχίζει να κάνει το παιχνίδι να μοιάζει απλό. Η κίνηση στην περιοχή, το ιδανικό πλασέ, η ψυχραιμία που δεν κλονίζεται ούτε μετά από χαμένο πέναλτι λίγα λεπτά νωρίτερα -όλα αυτά συνθέτουν το πορτρέτο ενός ποδοσφαιριστή που δεν παίζει απλώς για να κερδίσει, αλλά για να αφήσει πίσω του κάτι που θα μείνει για πάντα.

Και δεν είναι μόνο τα γκολ. Ο Αργεντινός είναι ήδη πρώτος σε συμμετοχές στην ιστορία των Μουντιάλ με 28, ένα ρεκόρ που δείχνει διάρκεια, συνέπεια, αντοχή και μια καριέρα που δεν λύγισε ποτέ. Από το 2006 μέχρι σήμερα, ο Μέσι δεν είναι απλώς παρών -είναι πρωταγωνιστής, οδηγός, σημείο αναφοράς για κάθε ομάδα που αντιμετωπίζει την Αργεντινή!

Σε αυτά προστίθεται και ένα ακόμη ιστορικό στοιχείο που είχε ήδη κατακτηθεί: Ο Μέσι είναι πρώτος και στις ασίστ σε Μουντιάλ με 8 (όσες έχει και ο έτερος… Θεός, Μαραντόνα), αποδεικνύοντας ότι δεν είναι μόνο ο άνθρωπος του γκολ, αλλά και ο απόλυτος δημιουργός. Ο παίκτης που μπορεί να τελειώσει μια φάση, αλλά και να τη γεννήσει.

Το 17ο γκολ, οι 28 συμμετοχές, οι 8 ασίστ. Τρεις αριθμοί που δεν περιγράφουν απλώς έναν ποδοσφαιριστή, αλλά έναν μύθο που συνεχίζει να μεγαλώνει. Και οι 17 φωτογραφίες που το συνοδεύουν αποτυπώνουν καρέ?καρέ τη στιγμή που ο «Θεός του ποδοσφαίρου» πέρασε οριστικά στην αθανασία, επιβεβαιώνοντας ότι το όνομά του θα μείνει για πάντα χαραγμένο στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.



































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